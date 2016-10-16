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19 июня, вторник  |  Последнее обновление — 16:25  |  vz.ru
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Во вторник вечером в Санкт-Петербурге играют футбольные сборные России и Египта, но на матче не будет Владимира Путина. Президент еще утром вторника улетит в Минск на встречу с Александром Лукашенко. Почему заседание Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии для Владимира Путина важнее принципиального матча? Подробности...
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Хуситы проиграли важный бой, но остались «крепким орешком»

Главное преимущество хуситов перед саудовцами заключается в том, что они воюют у себя домаФото: Fawaz Salman/Reuters
Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией со второй попытки взяла штурмом аэропорт в йеменском городе Ходейда. Однако главная цель – одноименный порт на Красном море – пока остается под контролем хуситов. В Эр-Рияде уверены, что взятие порта лишит хуситов иранского оружия. Является ли нынешний успех арабов переломным и возможно ли еще мирное разрешение конфликта? Подробности...
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Что произошло с «загоревшимся» самолетом сборной Саудовской Аравии

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          Хуситы проиграли важный бой, но остались «крепким орешком»

          Главное преимущество хуситов перед саудовцами заключается в том, что они воюют у себя дома   19 июня 2018, 14:58
          Фото: Fawaz Salman/Reuters
          Текст: Андрей Резчиков

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          Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией со второй попытки взяла штурмом аэропорт в йеменском городе Ходейда. Однако главная цель – одноименный порт на Красном море – пока остается под контролем хуситов. В Эр-Рияде уверены, что взятие порта лишит хуситов иранского оружия. Является ли нынешний успех арабов переломным и возможно ли еще мирное разрешение конфликта?

          Военнослужащие арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией и ОАЭ, во вторник утром вошли на территорию аэропорта йеменского портового города Ходейда. После ожесточенных боев с контролирующими город йеменскими повстанцами-хуситами из движения «Ансар Аллах» операция успешно завершилась благодаря предпринятому коалиционными войсками штурму, как сообщили Reuters военные источники. 

          Операция «Золотая победа» проправительственных сил Йемена при поддержке арабской коалиции началась в середине прошлой недели. Главной ее целью было взять порт Ходейда на Красном море, чтобы окончательно разгромить хуситов и обеспечить морское судоходство в Баб-эль-Мандебском проливе. Ее пока арабам достичь не удалось, несмотря на успешное взятие аэропорта.

          Перед началом наступления министр иностранных дел ОАЭ Анвар Гаргаш предлагал хуситам в ультимативной форме вывести силы из города в течение двух суток, но «Ансар Аллах» отказалось. Уже в субботу коалиция рапортовала о взятии аэропорта, но хуситы, находившиеся на позициях к югу и востоку от аэропорта, устроили мощный натиск и вновь взяли воздушную гавань под контроль. 

          Интересно, что формально поддерживающие арабов США перед штурмом отказались помочь коалиции предоставлением разведывательных средств, в том числе беспилотников. Более того, Вашингтон даже не захотел помогать с разминированием территории порта Ходейда. Однако вместо американцев такую помощь согласилась предоставить Франция.

          Ходейда считается вторым по значимости портом Йемена после Адена, в котором базируется легитимное правительство страны. В том числе и поэтому она имела важное стратегическое значение для арабов. Однако преувеличивать его тоже не стоит.

          Старший научный сотрудник Института востоковедения Сергей Серебров убежден, что успехи арабской коалиции не имеют никакого отношения к стратегической победе. «Ходейда занимает роль окна для больших территорий, контролируемых альянсом хуситов из «Ансар Аллах» и ядра бывшей партии «Всеобщий народный конгресс» (ВНК), где проживает 80% населения», – объяснил он газете ВЗГЛЯД.

          Напомним, коалиция во главе с Саудовской Аравией регулярно наносит удары по территории Йемена, занятой хуситами. Война продолжается с марта 2015 года, когда арабская коалиция впервые вторглась на йеменскую территорию под предлогом вернуть власть президенту страны Абд-Раббу Мансуру Хади, который получил убежище в Саудовской Аравии. Несмотря на трехлетние усилия арабов, хуситы продолжают контролировать не только столицу Сану, но и около 20% территории с проживающим на ней большинством населения.

          Востоковед, кандидат исторических наук Павел Густерин считает, что успех по взятию аэропорта вовсе не означает, что арабы и дальше смогут решать поставленные перед собой задачи по разгрому хуситов. «Коалиция рассчитывала, что удастся быстро сломить сопротивление хуситов, но те оказались крепким орешком. Это можно было прогнозировать, принимая во внимание долгое военное прошлое Йемена», – сказал Густерин газете ВЗГЛЯД.

          По его прогнозу, хуситы смогут успешно противостоять саудовской коалиции еще долгое время.

          «Даже взятие порта Ходейда кардинально не изменит ситуацию, это не станет переломом в противостоянии. У себя дома хуситы могут воевать очень долго благодаря своей маневренности на территории собственной страны»,

          – отметил он.

          Стоит отметить, что в йеменской войне для арабов дело не только и не столько в самих хуситах, сколько в стоящих за ними силах. Так, бывший президент Йемена Али Абдалла Салех обвинял хуситов в выполнении политического заказа Ирана. Густерин также отметил: «На территории Йемена идет борьба не с самими хуситами, а с поддерживающим их Ираном». И здесь появляется еще один фактор, из-за которого Ходейда имеет такое важное значение для арабов. В коалиции утверждают, что через этот порт хуситы получают оружие и боеприпасы из Ирана, в том числе баллистические ракеты, которые позволяют обстреливать территорию Саудовской Аравии.

          Тем не менее Густерин уверен, что даже переход порта Ходейда под контроль коалиции не будет означать полного пресечения поставок оружия из Ирана. У хуситов уже накоплены огромные арсеналы, которых им хватит на долгое время. Также могут существовать резервные каналы поставок, подчеркнул он.

          Вообще, успех международной коалиции упирается в наступательный потенциал Саудовской Аравии, в ее запал «губить технику и людей», уверен эксперт. При этом, по его мнению, «никаких политических дивидендов саудовская монархия не получает», так как это противостояние является классическим проявлением холодной войны. Для Эр-Рияда и Тегерана это скорее вопрос престижа – никто из них не хочет терять свое лицо.

          Вот только ценой этого престижа является огромное количество жертв среди гражданского населения. Так, по данным управления верховного комиссара ООН по правам человека, с весны 2015 года в Йемене погибли почти 6,4 тыс. мирных жителей, более 10 тыс. пострадали, причем большинство погибших стали жертвами ударов арабской коалиции.

          Однако американцы, так активно кричащие о гражданских жертвах в Сирии и приписывающие их то правительству Асада, то России, по поводу Йемена такой активной паники не поднимают. Ведь, по их словам, арабской коалиции очень трудно наносить удары «с необходимым уровнем точности и осторожности», чтобы избежать жертв среди мирного населения.

          А вот Совбез ООН на минувшей неделе предупреждал о рисках ухудшения гуманитарной ситуации в Йемене, после того как порт в Ходейде был заблокирован. Аналогичные опасения высказывали и российские представители. Международные организации просят держать порт открытым, так как через него проходит большая часть поступающей в страну гуманитарной помощи. Впрочем, накануне после закрытых консультаций СБ по Йемену заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что порт продолжит функционирование. По его словам, для России важно, чтобы Ходейда продолжала использоваться для доставки гуманитарной помощи на север страны.

          «Это единственный канал для поставок гуманитарной помощи. Его перекрытие может вызвать гуманитарный коллапс и соответствующую эскалацию конфликта, его выход за пределы Йемена», – подчеркнул Сергей Серебров. В связи с этим эксперт убежден, что прошедшая арабская операция была нацелена в основном на переход к переговорному процессу под нажимом.

          «Переговоры возможны. Единственная сторона, которая против ведения переговоров, – это сторона арабской коалиции, потому что они не хотят сидеть за столом переговоров с хуситами. Сами же хуситы готовы и давно предлагают это», – отметил Серебров, добавив, что переговоры были бы возможны, «если бы Совбез ООН принял такое решение».

          А вот Павел Густерин считает решение конфликта путем переговоров практически нереализуемым сценарием, потому что в таком случае Саудовская Аравия фактически признает свое поражение. «Не для того они начинали это вторжение, чтобы потом сесть с хуситами за стол переговоров. Саудовцам нужна победа с помпой», – подытожил собеседник.


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