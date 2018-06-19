Аравийская коалиция заняла аэропорт йеменского города Ходейда

Коалиция Саудовской Аравии во вторник утром заняла территорию аэропорта йеменского города Ходейда, сообщили СМИ.

Силам коалиции удалось прорваться на территорию аэропорта после ожесточенных столкновений с боевиками формирования «Ансар Аллах» (запрещена в России), передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Напомним, в среду, 14 июня арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ начала операцию «Золотая победа» по изгнанию хуситов из этого стратегически важного порта на Красном море. ООН предупреждала о возможной гуманитарной катастрофе в случае бомбардировок города – единственного пункта доставки гуманитарной помощи на север Йемена.

В российском МИД заявили, что штурм лояльными президенту Абд Раббу Мансуру Хади вооруженными формированиями порта Ходейда обернется катастрофой для всего Йемена.

По данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека, с весны 2015 года в Йемене погибли почти 6,4 тыс. мирных жителей, более 10 тыс. пострадали, причем большинство погибших стали жертвами ударов аравийской коалиции.