Арабской коалиции оказалось трудно не бомбить мирных жителей Йемена

В Йемене арабской коалиции трудно избегать жертв среди мирного населения, заявил и.о. заместителя помощника госсекретаря США по политическим и военным вопросам Майкл Миллер.

Он отметил, что для возглавляемой Саудовской Аравией коалиции наносить удары «с необходимым уровнем точности и осторожности» является «очень трудной задачей».

«Но мы продолжаем подчеркивать важность этого», – приводит его слова РИА «Новости».

Управление верховного комиссара ООН по правам человека сообщает, что с весны 2015 года в Йемене погибли почти 6,4 тыс. мирных жителей, более 10 тыс. пострадали. При этом большинство из них стало жертвами ударов коалиции.