МИД предупредил о катастрофических последствиях штурма порта Ходейда в Йемене

Штурм лояльными президенту Абд Раббу Мансуру Хади вооруженными формированиями порта Ходейда обернется катастрофой для всего Йемена, заявило Министерство иностранных дел России.

Мирные жители Йемена окажутся на грани жизни и смерти, если бои приведут к перекрытию канала снабжения медикаментами и другими предметами первой необходимости, которым является порт Ходейда, говорится в сообщении на сайте МИД России.

«Все это подтверждает изначально высказывавшиеся нами опасения, что штурм Ходейды грозит обернуться катастрофическими последствиями для всего Йемена», – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что, по имеющимся прогнозам, «тяжелейший удар» будет нанесен и по перспективам политического урегулирования йеменского кризиса.

Напомним, в среду арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ начала операцию «Золотая победа» по изгнанию хуситов из этого стратегически важного порта на Красном море. ООН предупреждала о возможной гуманитарной катастрофе в случае бомбардировок города – единственного пункта доставки гуманитарной помощи на север Йемена.

По данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека, с весны 2015 года в Йемене погибли почти 6,4 тыс. мирных жителей, более 10 тыс. пострадали, причем большинство погибших стали жертвами ударов аравийской коалиции.