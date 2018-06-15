США отказались помогать ОАЭ с организацией штурма порта Ходейда в Йемене

Вашингтон отклонил запрос Абу-Даби о предоставлении разведывательных средств для проведения лояльными президенту Йемена вооруженными формированиями штурма портового города Ходейда с целью изгнания хуситов из этого стратегически важного порта на Красном море.

По словам официального лица из ОАЭ, пожелавшего остаться анонимным, Вашингтон также отказался помогать Абу-Даби с разминированием территории порта, однако помощь по разминированию Ходейды согласилась предоставить Франция, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Согласно разведданным Абу-Даби, мятежные формирования хуситов заминировали порт.

Накануне российский МИД предупредил о катастрофических последствиях штурма порта Ходейда в Йемене.

Напомним, в среду президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о начале вывода иранских формирований из Сирии и Йемена.