Трамп объявил о начале вывода иранских формирований из Сирии и Йемена

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что после выхода США из ядерной сделки Иран начал «выводить своих людей» из Сирии и Йемена.

По словам Трампа, «Иран уже не та страна, которой он был еще три-четыре месяца назад, когда они были гораздо смелее», передает РИА «Новости».

«Я думаю, что Иран изменился. Я не думаю, что они теперь так смотрят в сторону Средиземного моря, Сирии, Йемена. Они начинают выводить людей из Сирии, из Йемена. Это уже совсем другое дело», – заявил Трамп в интервью телеканалу Fox News.

По мнению главы Белого дома, это стало «побочным эффектом» его решения о выходе из ядерной сделки с Тегераном.

На прошлой неделе президент Владимир Путин во время встречи с президентом Ирана Хасаном Роухани на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) рассказал о результатах сотрудничества с Тегераном по Сирии.