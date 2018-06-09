Путин рассказал о результатах сотрудничества с Ираном по Сирии

Сотрудничество России и Ирана по урегулированию в Сирии дало конкретные результаты, сообщил президент Владимир Путин во время встречи с президентом Ирана Хасаном Роухани на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«Мы успешно сотрудничаем по разрешению сирийского кризиса. И здесь есть о чем поговорить, потому что есть конкретные результаты», – сказал Путин, передает ТАСС.

Также он отметил, что Россия будет поддерживать Иран в его стремлении осуществлять полноформатное сотрудничество с ШОС. «Наша позиция, позиция России вам известна, мы будем ее поддерживать», – сказал он.

В свою очередь, Роухани заметил, что результаты взаимодействия Ирана и России в сфере обеспечения безопасности и стабильности регионе «с каждым днем чувствуются более сильными». Оба лидера согласились, что «ирано-российское сотрудничество на поле боя в борьбе с терроризмом и разными радикальными группировками оказалось достаточно успешным».

Кроме того, Роухани заявил, что страны должны наладить более серьезный диалог по теме выхода выхода США из ядерной сделки. «Что касается незаконного выхода США из этих соглашений, тут требуется более серьезный и более важный диалог между нашими странами», – сказал он.

Напомним, 8 мая президент США Дональд Трамп заявил о выходе Вашингтона из ядерной сделки с Ираном. В ЕС раскритиковали это решение. Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала это решение.