ЕС упрекнул США в нарушении принципа международных соглашений

Если в США сменился президент, это не означает, что можно отменить соглашение по ядерной программе Ирана, заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

«Если ты подписал соглашение, то оно будет действовать. Президент США изменился, но соглашение осталось», – передает ее слова ТАСС.

По ее словам, в этом принцип международных соглашений – должна быть предсказуемость, в противном случае страны перестанут вести переговоры друг с другом, «если завтра соглашения можно будет отменить».

Напомним, 8 мая президент США Дональд Трамп заявил о выходе Вашингтона из ядерной сделки с Ираном. Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала это решение.