Иран отреагировал на обвинения в атаке на Саудовскую Аравию

МИД Ирана назвал ложью заявления США о том, что за атаками на Саудовскую Аравию якобы стоит Тегеран.

Об этом сообщает РИА «Новости».

В ночь на субботу предприятия саудовской нефтяной компании Saudi Aramco подверглись атаке десяти беспилотников. Были атакованы крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс у Абкаика и НПЗ в районе Хурайс.

Саудовская Аравия признала потерю половины нефтедобычи из-за террористических атак.

Ответственность за нападение взяли на себе хуситы, но в США обвинили в причастности к атакам Иран.