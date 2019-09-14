США обвинили Иран в причастности к атакам на нефтяные объекты Саудовской Аравии

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил власти Ирана в причастности к атакам на нефтяные объекты Саудовской Аравии.

«Тегеран стоит за приблизительно 100 атаками на Саудовскую Аравию, пока [президент Ирана Хасан] Роухани и [глава МИД Мохаммад Джавад] Зариф притворяются, что предпринимают дипломатические усилия», – приводит ТАСС слова Помпео.

«На фоне всех призывов к деэскалации Иран провел беспрецедентную атаку, направленную против мировых энергетических поставок. (...) Мы призываем все страны публично и безоговорочно осудить атаки со стороны Ирана», – добавил госсекретарь США.

По словам главы Госдепа, «нет никаких свидетельств того, что атаки [на нефтяные объекты Саудовской Аравии] были произведены из Йемена».

«Соединенные Штаты будут работать с нашими партнерами и союзниками, чтобы обеспечить хорошее снабжение энергетических рынков и привлечь Иран к ответственности за его агрессию», – добавил госсекретарь.

Напомним, в ночь на субботу предприятия саудовской нефтяной компании Saudi Aramco подверглись атаке десяти беспилотников. В частности, нападению подвергся крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс вблизи города Абкаик, где проживает много западных специалистов, а также НПЗ в районе Хурайс, в котором располагается второе по величине нефтяное месторождение королевства. После атак на нефтеперерабатывающих заводах вспыхнул сильный пожар. Власти страны утверждают, что огонь локализован, однако, по поступавшим данным, полностью потушить возгорание пока не удается.

П данным Reuters, атаки серьезно повлияли на нефтяную отрасль Саудовской Аравии и привели к снижению добычи нефти на 5 млн баррелей в день – почти половину суточного объема.

Ответственность за произошедшее взяли на себя йеменские мятежники из движения «Ансар Аллах» (хуситы).

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