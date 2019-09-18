Трамп распорядился «существенно» расширить санкции против Ирана

Президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился «существенно» расширить санкции против Ирана.

«Я только что поручил министру финансов существенно увеличить санкции в отношении страны Ирана!» – написал Трамп в своем Twitter.

Напомним, США обвинили Иран в атаке на НПЗ Саудовской Аравии в ночь на 14 сентября. Атака, по заявлению Вашингтона, велась с территории Ирана. Тегеран отверг все обвинения и пообещал США ответить на любые действия против страны.

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