США выявили места пуска ракет по саудовским НПЗ

США заявили, что якобы обнаружили на территории Ирана точные места, откуда велась атака с использованием более 20 беспилотников и крылатых ракет по нефтяным объектам Саудовской Аравии. Об этом сообщила американская телекомпания CBS со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.

Как заявил источник, места пуска ракет якобы находятся на юге Ирана в северной части Персидского залива. Он добавил, что системы противовоздушной обороны Саудовской Аравии на протяжении нескольких месяцев «работали» в сторону юга для защиты от ракетных атак со стороны йеменских боевиков-хуситов, поэтому они не смогли отразить атаку ракет и беспилотников, летевших с севера. По информации телекомпании, одна ракета пролетела через воздушное пространство Кувейта.

Отмечается, что Вашингтон сотрудничает с рядом стран, анализируя данные, касающиеся атак на саудовские НПЗ, которые могли бы помочь в составлении судебного иска к Ирану. Группа американских специалистов уже прибыла в Саудовскую Аравию, где на объектах, подвергшихся нападению, определила типы выпущенных беспилотников и крылатых ракет.

Напомним, в ночь на субботу на два нефтеперерабатывающих завода в Саудовской Аравии были атакованы беспилотниками. Саудовская Аравия подтвердила, что атаки привели и приостановке производства и потере половины нефтедобычи.

США обвинили Иран в этом инциденте, хотя ответственность за атаки взяли на себя йеменские мятежники.

Кроме этого, в американском сенате призывали нанести сокрушительный удар по нефтяным объектам Ирана. В Тегеране назвали ложью заявления Вашингтона о причастности к атакам на Саудовскую Аравию.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что атака дронов взорвет мировой рынок нефти.