В Сенате США призвали нанести сокрушительный удар по нефтяным объектам Ирана

Американский сенатор Линдси Грэм выразил мнение, что изменить «дурное поведение» Ирана мог бы сокрушительный военный удар по нефтеперерабатывающим предприятиям республики.

«Иран не прекратит свое дурное поведение до тех пор, пока последствия не станут более ощутимыми, как, например, атака на их нефтеперерабатывающие предприятия, что станет сокрушительным ударом по режиму», – приводит ТАСС слова сенатора США.

Напомним, в ночь на субботу предприятия саудовской нефтяной компании Saudi Aramco подверглись атаке десяти беспилотников. Нападению подвергся крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс вблизи города Абкаик, а также НПЗ в районе Хурайс, в котором располагается второе по величине нефтяное месторождение королевства.

В воскресенье утром Саудовская Аравия признала потерю половины нефтедобычи из-за террористических атак. Ответственность за нападение признали йеменские мятежники из движения «Ансар Аллах» (хуситы), однако в США не поверили в эту версию, обвинив в причастности к атакам Иран.

Президент США Дональд Трамп предложил Эр-Рияду «помощь в обеспечении самообороны».

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