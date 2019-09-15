Трамп предложил Эр-Рияду «помощь» после атак на нефтяные объекты королевства

Президент США Дональд Трамп предложил наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману помощь в обеспечении самообороны королевства после атак на нефтяные объекты этой страны, сообщили в пресс-службе Белого дома.

«Президент Дональд Трамп поговорил с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом, чтобы предложить поддержку в обеспечении самообороны Саудовской Аравии. Соединенные Штаты решительно осуждают сегодняшние атаки на важнейшую энергетическую инфраструктуру», – приводит ТАСС заявление пресс-службы Белого дома.

«Власти США следят за ситуацией и остаются привержены обеспечению того, чтобы мировой рынок нефти оставался стабильным и хорошо снабженным», – подчеркнули в американской администрации.

Бен Сальман в свою очередь заявил Трампу, что его страна «обладает волей и способностью противостоять агрессии хуситов (шиитских мятежников движения «Ансар Аллах») и бороться с ней», сообщило саудовское агентство печати САП.

Накануне США обвинили Иран в причастности к атакам на нефтяные объекты Саудовской Аравии, ответственность за которые признали йеменские мятежники из движения «Ансар Аллах» (хуситы).

Напомним, в ночь на субботу предприятия саудовской нефтяной компании Saudi Aramco подверглись атаке десяти беспилотников. В частности, нападению подвергся крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс вблизи города Абкаик, где проживает много западных специалистов, а также НПЗ в районе Хурайс, в котором располагается второе по величине нефтяное месторождение королевства. После атак на нефтеперерабатывающих заводах вспыхнул сильный пожар. Власти страны утверждают, что огонь локализован, однако, по поступавшим данным, полностью потушить возгорание пока не удается.

П данным Reuters, атаки серьезно повлияли на нефтяную отрасль Саудовской Аравии и привели к снижению добычи нефти в стране на 5 млн баррелей в день – почти половину суточного объема добычи.

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