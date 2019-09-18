Иран пообещал Вашингтону ответить на любые действия против страны

Иран в переданном США через Швейцарию послании отверг свою причастность к атаке на нефтяные объекты в Саудовской Аравии и заявил, что даст ответ на любые действия против страны.

В тексте послания говорится, что «если против Ирана будут предприняты какие-либо меры, незамедлительно последует ответ», передает РИА «Новости» со ссылкой на телерадиокомпанию IRIB.

Между тем агентство IRNA и другие иранские СМИ сообщают, не приведя источника информации, что президент Ирана Хасан Роухани может не попасть на сессию Генассамблеи ООН, так как у него до сих пор нет визы.

Так, «министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф по планам должен поехать в Нью-Йорк в пятницу утром (20 сентября), а президент Ирана 23 сентября», но «если через несколько часов не будут выданы визиты, возможно, визиты отменятся».

Напомним, ответственность за удар по саудовским нефтяным объектам взяли на себя йеменские повстанцы – хуситы, однако США и Саудовская Аравия обвиняют в атаке Иран.

Кроме того, Саудовская Аравия заявила, что нашла доказательства причастности Тегерана к инциденту.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД