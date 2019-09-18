Саудовская Аравия нашла доказательства причастности Ирана к удару по НПЗ

В среду Саудовская Аравия представит доказательства того, что к атаке на ее нефтяные объекты причастен Иран, сообщило саудовское военное ведомство.

Минобороны Саудовской Аравии собирается провести пресс-конференцию и показать «иранское оружие», которое, по версии Эр-Рияд, применялось при атаке на НПЗ, передает ТАСС со ссылкой на канал «Аль-Арабия».