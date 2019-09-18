Трамп обозначил позицию США по войне с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что руководство Соединенных Штатов не ведет речь о войне с Ираном.

«Есть много вариантов. Есть крайний вариант и еще много других, которые не такие масштабные. Говоря о крайнем варианте, я имею в виду начать войну. Нет, речь не идет об этом крайнем варианте сейчас», – сказал Трамп, передает РИА «Новости».

Он также заявил о сроках введения санкций против Ирана. «Мы введем кое-какие существенные санкции против Ирана. Мы сделаем объявление в течение следующих 48 часов», – сказал он.

Ранее Трамп распорядился «существенно» расширить санкции против Ирана.

Напомним, в ночь на 14 сентября два нефтеперерабатывающих завода в Саудовской Аравии были атакованы беспилотниками. Атаки привели к приостановке производства и потере половины нефтедобычи.

Во вторник Саудовская Аравия полностью восстановила поставки нефти.

В США в причастности к атакам обвинили иранские власти, однако в МИДе Ирана все обвинения отвергли и назвали ложью.