Пентагон объявил о переброске подкреплений на Ближний Восток по запросу Эр-Рияда

Президент США Дональд Трамп одобрил переброску дополнительных сил США на Ближний Восток «в целях защиты важнейшей инфраструктуры» Саудовской Аравии и ОАЭ, сообщили глава Пентагона Марк Эспер и председатель Комитета начальников штабов американских ВС генерал Джозеф Данфорд.

По словам главы Пентагона, «Саудовская Аравия запросила международную поддержку в целях защиты важнейшей инфраструктуры королевства», а также для того, «чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию» в регионе, передает ТАСС.

«Содействие запросили и ОАЭ. В ответ на [эти] запросы президент [США Дональд Трамп] одобрил развертывание сил Соединенных Штатов, которые будут оборонительными по своему характеру и будут в основном отвечать за противовоздушную и противоракетную оборону», – сообщил министр обороны Соединенных Штатов.

«Мы также будем работать над ускорением доставки военной техники Саудовской Аравии и ОАЭ, чтобы укрепить их потенциал самообороны», – добавил Эспер.

По его словам, за счет таких шагов Вашингтон рассчитывает достичь сразу нескольких целей. «Во-первых, послать ясный сигнал, что США поддерживают партнеров в регионе. Во-вторых, гарантировать свободное перемещение ресурсов, необходимых для поддержки глобальной экономики. В-третьих, продемонстрировать нашу приверженность поддержанию международного миропорядка, основанного на правилах, следовать которому мы давно призываем Иран», – пояснил глава американского военного ведомства.

По словам главы Пентагона, Соединенные Штаты не желают воевать с Ираном, при этом он заверил, что Вашингтон будет готов к такому развитию событий. «У нас имеется много других вариантов военных действий, если в них возникнет потребность», – заявил Эспер.

В свою очередь Данфорд уточнил, что численность дополнительного контингента, перебрасываемого на Ближний Восток, не измеряется тысячами военнослужащих.

Накануне стало известно, что Пентагон собрался перебросить на Ближний Восток дополнительные комплексы ПВО и ПРО, а также истребители и комплексы разведки.

Напомним, в минувшую субботу НПЗ Саудовской Аравии подверглись атаке беспилотников.

В связи с серьезными последствиями атаки телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал американские системы ПРО, назвав покупку комплексов Patriot «деньгами на ветер».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как американские «Пэтриоты» не смогли защитить главное богатство Саудовской Аравии от полуграмотных боевиков.

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