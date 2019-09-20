Систему ПВО Саудовской Аравии собрались усилить американскими комплексами

Министерство обороны США после недавних атак на НПЗ в Саудовской Аравии рассматривает возможность переброски на Ближний Восток дополнительных комплексов противоракетной и противовоздушной обороны, а также истребителей и средств ведения разведки, сообщила The Wall Street Journal.

По словам источников издания в Пентагоне, Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ), в зону оперативной ответственности которого входит Ближний Восток, решило провести серию консультаций на уровне заместителей главы СЕНТКОМ генерала Кеннета Маккензи и руководителей среднего звена с целью проработки вариантов ответа на атаки в Саудовской Аравии, передает ТАСС.

Согласно публикации, в СЕНТКОМ предлагают перебросить на Ближний Восток дополнительные зенитные ракетные комплексы Patriot («Пэтриот»), системы противоракетной обороны THAAD и эскадрилью истребителей. Вооружения планируется разместить на авиабазе Принц Султан, расположенной к востоку от Эр-Рияда. При этом издание напоминает, что на этом военном объекте уже функционирует комплекс Patriot.

По итогам консультаций в СЕНТКОМ планируется подготовить предложения для президента США Дональда Трампа и членов Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома, которые обсудят дальнейшие действия на «секретном совещании» в пятницу.

Источники издания утверждают, что Трамп не настроен применять военную силу против Ирана вопреки уверенности Вашингтона в ответственности Тегерана в нападении на НПЗ в Саудовской Аравии.

Напомним, в минувшую субботу предприятия саудовской нефтяной компании Saudi Aramco подверглись атаке беспилотников. В связи с серьезными последствиями атаки телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал американские системы ПРО, назвав покупку Саудовской Аравии комплексов Patriot «деньгами на ветер».

В понедельник президент России Владимир Путин после переговоров с президентами Турции и Ирана предложил Саудовской Аравии купить российские комплексы С-400 или С-300.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как американские «Пэтриоты» не смогли защитить главное богатство Саудовской Аравии от полуграмотных боевиков.

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