Соловьев назвал покупку американских систем ПРО «деньгами на ветер»

После удара беспилотников по саудовским НПЗ стало понятно, почему Турция не отказалась от покупки российских ЗРК С-400, заявил теле- и радиоведущий Владимир Соловьев.

Соловьев в Telegram заявил, что «остается очень неприятный вопросик», связанный с тем, что Саудовская Аравия «вправе рассчитывать» на эффективность американских систем ПРО, учитывая потраченные на них средства.

«А что в реальности? Деньги на ветер», – отметил Соловьев.

По его словам, в свете случившегося понятны и «упрямство Турции» в вопросе С-400, и предложение главы российского государства Владимира Путина к Эр-Рияду «задуматься о покупке наших систем».

«Наши показали товар лицом, а вот американцы нет», – заявил Соловьев.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как саудовские системы ПРО, включая знаменитые американские «Пэтриоты», не смогли защитить НПЗ.