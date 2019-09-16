Путин предложил Саудовской Аравии купить С-400 или С-300

Президент России Владимир Путин на брифинге по итогам переговоров с президентами Турции и Ирана в Анкаре предложил Саудовской Аравии купить для защиты комплексы С-400 или С-300.

«Чтобы защитить «свой род», свою страну, мы готовы оказать соответствующую помощь Саудовской Аравии, а политическому руководству Саудовской Аравии достаточно принять мудрое государственное решение, как это сделали в свое время руководители Ирана, закупив С-300, и сделал президент [Турции Тайип] Эрдоган, закупив у России С-400. Они надежно защитят любые объекты инфраструктуры Саудовской Аравии», – сказал Путин, передает ТАСС.

В ответ на уточняющий вопрос президента Ирана, что лучше купить – С-300 или С-400 – Путин сказал: «Пусть выбирают».

Президент России также ответил на вопрос об атаке на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, процитировав Коран, передает РИА «Новости».

«Вопрос, связанный с ударами по саудовским НПЗ мы не обсуждали. Но вы знаете нашу позицию, позицию России. Во-первых, действительно, в Йемене существует очень серьезная гуманитарная катастрофа. Это ситуация, которую вполне можно назвать катастрофой. Мы сами готовы к тому, чтобы людям помогать, и призываем всех, кто может это сделать, последовать нашему примеру», – сказал президент.

«Второе – мы считаем, что самым лучшим способом разрешения этого кризиса является договоренность между всеми сторонами, которые вовлечены в этот конфликт. И вот, находясь здесь, в Турции, в стране с преимущественно мусульманским населением, не могу не вспомнить строки из священного Корана, где сказано: «Вспомните милость Аллаха. Вы когда-то были врагами, Аллах примирил ваши сердца и сделал вас братьями», – добавил он.

Президент Ирана Хасан Роухани также ответил на вопрос об атаке беспилотников, заявив о праве народа Йемена на самозащиту.

«Что касается второго вопроса, атаки дронов, то здесь начался разговор о том, как это повлияет на рынок нефти. Я бы хотел обратить внимание на вопросы безопасности. Ежедневно Йемен бомбят, и невинное население гибнет в этой стране. Поэтому народ Йемена вынужден был из-за потока оружия, который поступает ежедневно в Саудовскую Аравию и используется против них (Йемена), они вынуждены были ответить. То, что делает народ Йемена, они защищают себя. И защищают от нападения», – сказал Роухани.

Он подчеркнул, что Астанинский процесс по Сирии может стать моделью для примирения в Йемене. «Фундаментальным путем решения этой проблемы (Йемена) является политико-дипломатический путь. Возможно, то, что мы наблюдаем в астанинском процессе, возможно, это будет моделью для Йемена. Страны региона могут постараться вернуть мир и стабильность в Йемен. Когда безопасность вернется в Йемен, тогда и нефть в регионе можно будет безопасно производить», – пояснил Роухани.

При этом президент Турции Эрдоган, комментируя атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии, призвал вспомнить, кто начал военную кампанию в Йемене.

«Йемен сейчас как можно быстрее должен начать отстраиваться, он не в состоянии сам подняться на ноги. Что могут сделать развитые страны для Йемена, Сирии? В Палестине тоже катастрофа, но, увы сейчас мусульмане противоборствуют мусульманам. Вспомним, кто первый начал бомбить Йемен? И мы увидим, откуда это началось», – сказал Эрдоган.

Напомним, в ночь на 14 сентября два нефтеперерабатывающих завода в Саудовской Аравии были атакованы беспилотниками, в результате произошли пожары на НПЗ Абкайк и Хурайс. Саудовская Аравия подтвердила, что атаки привели и приостановке производства и потере половины нефтедобычи.

В США обвинили иранские власти в причастности к атакам. В МИДе Ирана все обвинения отвергли и назвали ложью.