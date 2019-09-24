Захарова заявила о неуважении США к членам ООН

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала ситуацию с невыдачей виз США россиянам, которые должны были сопровождать министра иностранных дел Сергея Лаврова на Генассамблее ООН.

«Американская сторона якобы ссылается на технический характер проблемы, на сроки подачи документов. Это не так. Документы подавали в те сроки, которые были указаны самими американскими дипломатами. Документы, которые сдавали для оформления раньше (за пару месяцев до вылета) были возвращены с формулировкой «рано сдали». Что-то у ребят сломалось капитально», – сказала Захарова, уточнив, что данная ситуация станет центральной темой разговора Сергея Лаврова с госсекретарем США Майклом Помпео, передает РИА «Новости».

Кроме того, она назвала данный инцидент «возмутительным примером неуважения Соединенными Штатами Америки членов ООН, а также невыполнения своих обязательств в качестве страны, принимающей у себя всемирную организацию».

Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев сообщил, что не получил вовремя визу США, поэтому не сможет принять участие в Генассамблее ООН в Нью-Йорке. В подобной ситуации оказались Леонид Слуцкий и еще восемь сотрудников МИД.

Накануне также не смогли получить американские визы несколько членов делегации Ирана, которые должны сопровождать президента страны Хасана Роухани на Генеральную Ассамблею ООН.

После этого постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал угрозы США не выдать визы главам Ирана и других стран, прибывающим на Генассамблею ООН, шантажом и давлением.

Напомним, сессия Генассамблеи ООН пройдет в Нью-Йорке с 24 по 30 сентября.