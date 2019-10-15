США отказали в визах 18 российским дипломатам

США не выдали визы 18 российским дипломатам в ходе нынешней сессии Генассамблеи ООН, заявил на заседании Шестого комитета замглавы российского представительства при организации Геннадий Кузьмин.

По словам Кузьмина, за текущую неделю США не выдали ни одной визы. Так без визы остался переводчик, который должен был переводить на английский язык выступления российских делегатов в Шестом комитете, передает РИА «Новости».

Ранее Первый и Шестой комитеты Генассамблеи ООН прервали работу из-за невыдачи виз российским делегатам. После этого Россия обвинила США в умышленном затруднении работы ООН.

Напомним, в понедельник сообщалось, что нескольким российским дипломатам до сих пор не выдали визы для участия в работе комитета Генассамблеи ООН.

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