Российским дипломатам до сих пор не выдали визы для участия в работе ООН в Нью-Йорке

Нескольким российским дипломатам до сих пор не выдали визы для участия в работе комитета Генассамблеи ООН.

Во вторник эту тему будут обсуждать с участием генсека ООН Антониу Гутерреша, сообщил российский дипломат, передает РИА «Новости».

Напомним, Первый и Шестой комитеты Генассамблеи ООН прервали работу из-за невыдачи виз российским делегатам. После этого Россия обвинила США в умышленном затруднении работы ООН.