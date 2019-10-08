МИД обвинил США в затруднении работы ООН для собственной выгоды

США специально затрудняют работу некоторых делегаций в ООН, создавая преимущества для себя, заявил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.

Об этом Ермаков сообщил на заседании первого комитета ГА ООН, передает ТАСС.

Проблема получения виз для некоторых делегаций происходит из-за «систематического невыполнения Вашингтоном своих обязательств как принимающей стороны», отметил дипломат.

«Вашингтон взял на себя четкие обязательства обеспечивать максимально благоприятные условия для проведения мероприятий ООН в Нью-Йорке, а теперь и уже многие годы игнорирует эти обязательства и блокирует работу многих делегаций», – подчеркнул Ермаков.

Напомним, Первый и Шестой комитеты Генассамблеи ООН приостановили работу на несколько часов из-за невыдачи виз дипломатам из России и других стран.