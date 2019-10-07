Два комитета ООН прервали работу из-за невыдачи виз российским делегатам

Первый и Шестой комитеты Генассамблеи ООН приостановили работу на несколько часов из-за невыдачи виз дипломатам из России и других стран.

О приостановке работы Шестого комитета ГА ООН по правовым вопросам сообщил заместитель постоянного представителя России при международной организации Геннадий Кузьмин, передает РИА «Новости».

«Программа работы комитета принимается консенсусом. Такового нет», – сказал Кузьмин.

Он добавил, что чаша терпения переполнена, поэтому комитеты решились на демарш.

Кроме того, источник в российской делегации сообщил о переноса заседания Первого комитета ГА ООН, который занимается вопросами разоружения и международной безопасности.

Изначально предполагалось, что заседание пройдет в 15.00 (22.00 мск) понедельника. Однако в последний момент на табло появилась надпись, что заседание перенесли на 10.00 (17.00 мск) вторника.

Напомним, в конце сентября некоторым российским делегатам, планирующим принять участие в работе Первого комитета ГА ООН, не выдали визы в США.

После этого Россия предложила перенести заседания Первого комитета ООН из США в Европу, а глава МИД России Сергей Лавров напомнил, что Иосиф Сталин предлагал разместить штаб-квартиру ООН в Сочи. Лавров также пообещал приготовить США «сюрприз».

Газета ВЗГЛЯД писала, что США вывели визовую войну с Россией на уровень ООН.

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