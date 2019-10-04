Россия предложила перенести заседания Первого комитета ООН из США в Европу

Россия предложила с 2020 года перенести заседания Первого комитета Генассамблеи ООН по вопросам разоружения и международной безопасности в Вену или Женеву из-за невыдачи виз трети российской делегации, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Дипломат подчеркнул, что визы вовремя не были выданы трети российской делегации, которая должна была принять участие в работе Первого комитета ГА ООН, передает ТАСС.

«Пока визовый вопрос остается подвешенным, мы предлагаем взять техническую паузу для его урегулирования в срочном порядке», – заявил первый заместитель постпреда России.

«Как только будут выданы визы всей, без исключений, нашей делегации, готовы возобновить официальную сессию», – отметил российский дипломат.

«Одновременно просим Секретариат ООН и Бюро предпринять действенные шаги по прекращению практики, когда одно государство беспардонно блокирует участие в работе Первого комитета делегации других государств – членов ООН», – добавил Полянский.

«В целях нормализации работы Первого комитета и КОР (Комиссии ООН по разоружению) считаем необходимым рассмотреть вопрос о проведении их соответствующих сессий в 2020 году за пределами территории США, например в Вене или Женеве», – подчеркнул заместитель постпреда России при ООН.

«Готовы к предметному обсуждению этого вопроса в ходе текущей сессии ГА ООН», – добавил дипломат.

Напомним, 10 человек из российской делегации, которые в сентябре должны были принять участие в Генассамблее ООН в Нью-Йорке, не смогли получить визы в США.

После этого в МИД России заявили о необходимости переноса международных встреч из США, а глава ведомства Сергей Лавров напомнил, что Иосиф Сталин предлагал разместить штаб-квартиру ООН в Сочи. Лавров также пообещал приготовить США «сюрприз».

Газета ВЗГЛЯД писала, что США вывели визовую войну с Россией на уровень ООН.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД