Лавров пообещал ответить на «мелочность и недобропорядочность» США

Глава МИД России Сергей Лавров выразил уверенность, что Москва найдет чем ответить Вашингтону на невыдачу виз российской делегации на 74-й сессию Генеральной Ассамблеи ООН, особо отметив «мелочность и недобропорядочность» представителей США.

«Отказали в визах десяти нашим сотрудникам. Это только из МИД. Также отказали [главе комитета Госдумы по международным делам] Леониду Слуцкому и [главе комитета СФ по международным делам] Константину Косачеву, которые многократно ездили в США, [главе Роскосмоса Дмитрию] Рогозину, который хотел принять участие в мероприятиях, посвященных сотрудничеству в космическом пространстве», – сказал Лавров в интервью «Коммерсанту».

«Найдем чем ответить. У них тоже бывает интерес, когда они хотят к нам приехать. Но мы уже хорошо изучили мелочность и недобропорядочность этих людей», – подчеркнул глава дипведомства.

Ранее глава МИД России, открывая министерскую встречу «астанинской тройки» на Генассамблее ООН, отметил «любезность» США, которые не оставили его без визы.

Напомним, 10 человек из российской делегации, которые должны были принять участие в Генассамблее ООН в Нью-Йорке, не смогли получить визы США в срок.

В МИД России ситуацию назвали «возмутительным примером неуважения Соединенными Штатами Америки членов ООН», подчеркнув, что все документы на визы были поданы россиянами вовремя. В Кремле пообещали жесткую реакцию на новый скандал с США.

Газета ВЗГЛЯД писала, что США вывели визовую войну с Россией на уровень ООН.

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