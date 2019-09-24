В Кремле отреагировали на новый визовый скандал с США

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал ситуацию с невыдачей виз США части делегации России для поездки на Генассамблею ООН неприемлемой, требующей жесткой реакции Москвы и ООН.

«Ситуация тревожная и, конечно, неприемлемая, подобные действия неприемлемы. Вашингтон нарушает свои международные обязательства, это прямое нарушение международных обязательств Вашингтона, ибо речь не идет о двустороннем визите, речь идет о визите российской делегации на Генассамблею ООН», – сказал Песков, передает ТАСС.

Он также отметил, что в данном случае «Америка предоставляет свою территорию в штаб-квартире ООН, и фактически единственное, что вправе сделать Америка, – это ограничить, например, пребывание члена российской делегации одним городом Нью-Йорк». «Каких-то иных рестрикций Соединенные Штаты вводить не вправе для тех, кто отправляется на Генассамблею», – сказал Песков, уточнив, что «сейчас эти правила были нарушены».

«Это, безусловно, требует достаточно жесткой реакции со стороны Москвы и не менее жесткой реакции, по нашему убеждению, со стороны ООН, потому что ситуация непосредственно касается Организации Объединенных Наций и ее штаб-квартиры», – заявил он.

Кроме того, пресс-секретарь президента сообщил, что Владимир Путин не планировал поездку на Генассамблею ООН. «Такая поездка не была запланирована, Россия представлена на другом, также высоком уровне. Традиционно, вы знаете, что министр иностранных дел Сергей Лавров отправился», – сказал Песков.

Ранее Россия выразила США протест из-за ситуации с визами.

Напомним, 10 человек из российской делегации, которые должны были принять участие в Генассамблее ООН в Нью-Йорке, не смогли получить визы США в срок.

Мария Захарова назвала это «возмутительным примером неуважения Соединенными Штатами Америки членов ООН». Кроме того, она сообщила, что все документы на визы были поданы россиянами вовремя.

Накануне также не получили американские визы несколько членов делегации Ирана.

Сессия Генассамблеи ООН пройдет в Нью-Йорке с 24 по 30 сентября.

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