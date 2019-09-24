Россия выразила США протест из-за ситуации с визами

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что зампосла США Барту Горману передана нота протеста в связи с отказом в визах части российской делегации, которая сегодня должна была отправиться на Генассамблею ООН.

«Сегодня в МИД был приглашен советник-посланник, заместитель главы дипломатической миссии в России, которому был выражен протест и передана соответствующая нота», – сказал Рябков, передает РИА «Новости».

Он также уточнил, что вопрос о ситуации с невыдачей виз США россиянам для поездки на Генассамблею будет поднят в ООН.

Кроме того, Рябков отметил, что США в вопросе приема делегаций для участия в работе ООН действуют вызывающе, поэтому возникает вопрос о переносе части мероприятий в другие страны.

Замминистра иностранных дел рассказал о возможном ответе Москвы. «Мы рассмотрим различные варианты и разные возможности. Мы не хотели бы идти по пути эскалации, тем более, что визовая война, которую не первый год ведут американцы, по признанию их же довольно высокопоставленных исполнителей бесполезна и контрпродуктивна. Мы эту позицию разделяем, но, к сожалению, в очередной раз у американской администрации слова расходятся с делами», – отметил Рябков.

«Мы будем смотреть, как ответить, чтобы американцы это почувствовали. Но любое нагнетание, наращивание противостояния в этой сфере – это не наш выбор», – заключил он.

Ранее жестко ответить на действия США предложили и в Госдуме.

Напомним, 10 человек из российской делегации, которые должны были принять участие в Генассамблее ООН в Нью-Йорке, не смогли получить визы США в срок.

Мария Захарова назвала это «возмутительным примером неуважения Соединенными Штатами Америки членов ООН». Кроме того, она сообщила, что все документы на визы были поданы россиянами вовремя.

Накануне также не смогли получить американские визы несколько членов делегации Ирана.

После этого постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал угрозы США не выдать визы главам Ирана и других стран, прибывающим на Генассамблею ООН, шантажом и давлением.

Сессия Генассамблеи ООН пройдет в Нью-Йорке с 24 по 30 сентября.