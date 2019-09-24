В Госдуме предложили жестко ответить США на отказ в визах российской делегации

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой, курирующий международную проблематику, заявил, что ответ Москвы на отказ США вовремя выдать визы членам российской делегации на Генассамблею ООН должен быть максимально жестким.

«Я считаю, что это нарушение международных обязательств, которые США на себя взяли, когда подписали соглашение о размещении штаб-квартиры ООН. Ответные действия России должны быть максимально жесткими», – цитирует Толстого ТАСС.

Он также предложил заменить ряд дипломатов США: «Надо напомнить нашим американским партнерам, что речь идет не о визите в США, а о поездке на сессию Генеральной Ассамблеи, это совершенно разные мероприятия. Если они в этом не разобрались, то мне кажется, нужно сменить часть сотрудников посольства США в России на тех, кто в этом разбирается».

Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев сообщил, что не получил вовремя визу США, поэтому не сможет принять участие в Генассамблее ООН в Нью-Йорке. В подобной ситуации оказались Леонид Слуцкий и еще восемь сотрудников МИД.

Мария Захарова назвала это «возмутительным примером неуважения Соединенными Штатами Америки членов ООН». Кроме того, она сообщила, что все документы на визы были поданы россиянами вовремя.

Накануне также не смогли получить американские визы несколько членов делегации Ирана.

После этого постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал угрозы США не выдать визы главам Ирана и других стран, прибывающим на Генассамблею ООН, шантажом и давлением.

Напомним, сессия Генассамблеи ООН пройдет в Нью-Йорке с 24 по 30 сентября.

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