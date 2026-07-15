Рано или поздно малый город в России будет восприниматься не как промежуточная остановка на жизненном пути к мегаполису и не как объект для досужего взгляда со стороны, а как естественная, наиболее удобная для человека форма организации среды обитания, где всё рядом, все друг друга знают и всё соразмерно человеку.0 комментариев
Голливудские сценаристы попытались сорвать мегасделку Warner Bros. и Paramount
Гильдия сценаристов потребовала остановить слияние Warner Bros. и Paramount
Американские авторы обратились в суд для блокировки объединения крупных медиакомпаний, опасаясь снижения зарплат и сокращения производства фильмов из-за ослабления конкуренции.
Гильдия сценаристов Америки подала иск с требованием предотвратить слияние медиакомпаний Warner Bros. и Paramount, передает РИА «Новости». Профсоюз считает, что сделка нарушает антимонопольное законодательство и угрожает доходам авторов.
«Гильдия сценаристов Америки подала иск, чтобы заблокировать предлагаемое слияние Paramount Skydance и Warner Bros. Discovery на том основании, что это нарушает федеральное антимонопольное законодательство и наносит определенный ущерб авторам», – говорится в заявлении организации.
Сценаристы опасаются, что появление новой доминирующей корпорации приведет к уменьшению количества и разнообразия кинопроектов. Кроме того, объединение может дать возможность индустрии координировать усилия для давления на создателей контента.
Ранее, в декабре прошлого года, Netflix планировал купить Warner Bros. за 83 млрд долларов. Позже Paramount предложил за компанию 108 млрд долларов. В конце февраля Netflix отказался от сделки, узнав о более выгодном предложении конкурентов.
В феврале медиакомпания Warner Bros. Discovery согласилась на сделку по слиянию с Paramount Skydance за 110 млрд долларов.
В мае представители европейской киноиндустрии потребовали расследовать антимонопольные аспекты этого объединения.