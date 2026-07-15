Голливудские сценаристы попытались сорвать мегасделку Warner Bros. и Paramount

Гильдия сценаристов потребовала остановить слияние Warner Bros. и Paramount

Tекст: Мария Иванова

Гильдия сценаристов Америки подала иск с требованием предотвратить слияние медиакомпаний Warner Bros. и Paramount, передает РИА «Новости». Профсоюз считает, что сделка нарушает антимонопольное законодательство и угрожает доходам авторов.

«Гильдия сценаристов Америки подала иск, чтобы заблокировать предлагаемое слияние Paramount Skydance и Warner Bros. Discovery на том основании, что это нарушает федеральное антимонопольное законодательство и наносит определенный ущерб авторам», – говорится в заявлении организации.

Сценаристы опасаются, что появление новой доминирующей корпорации приведет к уменьшению количества и разнообразия кинопроектов. Кроме того, объединение может дать возможность индустрии координировать усилия для давления на создателей контента.

Ранее, в декабре прошлого года, Netflix планировал купить Warner Bros. за 83 млрд долларов. Позже Paramount предложил за компанию 108 млрд долларов. В конце февраля Netflix отказался от сделки, узнав о более выгодном предложении конкурентов.

В феврале медиакомпания Warner Bros. Discovery согласилась на сделку по слиянию с Paramount Skydance за 110 млрд долларов.

В мае представители европейской киноиндустрии потребовали расследовать антимонопольные аспекты этого объединения.