Песков: Москва не передавала никаких посланий Зеленскому через Вучича

Tекст: Вера Басилая

По словам Пескова, Москва не направляла никаких обращений украинскому руководству через Александра Вучича, находящегося с визитом в Киеве, передает РИА «Новости».

Отвечая на вопрос журналистов о возможных скрытых контактах, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил: «Нет, никаких посланий мы не передавали». Он также прокомментировал перспективы Белграда стать площадкой для диалога между участниками конфликта и европейскими странами.

По словам представителя Кремля, до настоящего времени Сербия не имела никакого отношения к посредническим усилиям по урегулированию ситуации на Украине. Таким образом, слухи о тайной дипломатии во время текущего визита не нашли подтверждения.

Ранее президент Сербии Александр Вучич прибыл в украинскую столицу для участия в саммите.

Накануне визита сербский лидер заявил о серьезном вооружении Украины европейскими странами.

В прошлом году политик впервые с начала спецоперации посетил украинскую территорию.