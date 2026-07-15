Рано или поздно малый город в России будет восприниматься не как промежуточная остановка на жизненном пути к мегаполису и не как объект для досужего взгляда со стороны, а как естественная, наиболее удобная для человека форма организации среды обитания, где всё рядом, все друг друга знают и всё соразмерно человеку.0 комментариев
Песков: Москва не передавала никаких посланий Зеленскому через Вучича
Москва не направляла никаких обращений украинскому руководству через Александра Вучича, находящегося с визитом в Киеве, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По словам Пескова, Москва не направляла никаких обращений украинскому руководству через Александра Вучича, находящегося с визитом в Киеве, передает РИА «Новости».
Отвечая на вопрос журналистов о возможных скрытых контактах, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил: «Нет, никаких посланий мы не передавали». Он также прокомментировал перспективы Белграда стать площадкой для диалога между участниками конфликта и европейскими странами.
По словам представителя Кремля, до настоящего времени Сербия не имела никакого отношения к посредническим усилиям по урегулированию ситуации на Украине. Таким образом, слухи о тайной дипломатии во время текущего визита не нашли подтверждения.
Ранее президент Сербии Александр Вучич прибыл в украинскую столицу для участия в саммите.
Накануне визита сербский лидер заявил о серьезном вооружении Украины европейскими странами.
В прошлом году политик впервые с начала спецоперации посетил украинскую территорию.