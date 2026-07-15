МВД заявило об отмене штрафов водителям за стоянку в очередях на АЗС

Tекст: Вера Басилая

Волк в Max сообщила, что российские водители смогут аннулировать постановления за нарушение правил парковки, если они были получены во время вынужденного ожидания топлива на автозаправочных станциях. По ее словам, речь идет о постановлениях за нарушение правил остановки и стоянки, выписанных водителям в Саратовской области.

«В случае обращений граждан, в отношении которых вынесены постановления о назначении административного наказания за аналогичные правонарушения в области дорожного движения, по каждому такому постановлению во всех региональных подразделениях Госавтоинспекции МВД России будут приниматься решения об их отмене с учетом малозначительности совершенного правонарушения или действий водителя в условиях крайней необходимости», – пояснила Волк.

Два комплекса автоматической фиксации нарушений ПДД, из-за которых водители получали штрафы, прекратили работу с первого июля по инициативе саратовской Госавтоинспекции. Ранее депутат областной думы Денис Буланов обращался в региональное управление МВД с просьбой аннулировать эти постановления, однако тогда получил отказ из-за отсутствия оснований.

Ранее СМИ сообщили, что в ряде российских субъектов заметно улучшилась обстановка с наличием горючего на АЗС благодаря снятию ограничений и введению новых правил продаж.