Рано или поздно малый город в России будет восприниматься не как промежуточная остановка на жизненном пути к мегаполису и не как объект для досужего взгляда со стороны, а как естественная, наиболее удобная для человека форма организации среды обитания, где всё рядом, все друг друга знают и всё соразмерно человеку.10 комментариев
Мосгорсуд отклонил жалобу Иванова на отказ в отправке на СВО
Мосгорсуд отклонил жалобу Иванова на отказ в отправке на спецоперацию
Московский городской суд оставил в силе решение об отказе обязать Минобороны заключить контракт с бывшим замминистра Тимуром Ивановым для отправки в зону спецоперации.
Московский городской суд признал законным решение Мещанского районного суда столицы, который ранее отказался обязать Министерство обороны России заключить контракт с бывшим заместителем главы ведомства Тимуром Ивановым и направить его в зону специальной военной операции, передает ТАСС.
«Судебная коллегия по административным делам определила: апелляционную жалобу оставить без изменений», – огласили решение федеральные судьи.
В начале марта суд первой инстанции отклонил иск экс-чиновника. Бывший замминистра просил признать незаконным бездействие оборонного ведомства и требовал ответа на свое обращение о желании отправиться на прохождение воинской службы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале бывший замглавы Минобороны Тимур Иванов обратился в суд с иском к военному ведомству.
Позже столичный военный комиссариат официально отказал экс-чиновнику в заключении контракта.
В мае осужденный подал апелляционную жалобу на данное решение.