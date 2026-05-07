Ограничения движения электротехники на тротуарах неизбежен во всех городах мира. Где ширина улиц позволяет – проложат отдельные дорожки, как проложили для велосипедов. Где не позволяет – запрет будет тотальным.18 комментариев
Экс-замглавы Минобороны Иванов подал апелляцию после отказа отправить его на СВО
Бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов подал апелляционную жалобу на отказ Военного комиссариата Москвы заключить с ним контракт для участия в спецоперации на Украине.
Жалоба поступила 5 мая в Мещанский районный суд Москвы, сообщил Telegram-канал судов общей юрисдикции столицы.
Иванов через суд пытается добиться права отправиться на спецоперацию. В исках он требовал признать бездействие ответчиков – Минобороны и военного комиссариата – противоправным и обязать их заключить с ним контракт. Мещанский суд признал действия ведомств законными и отказался удовлетворять требования Иванова.
В марте Иванов заявил в Мещанском суде о готовности искупить вину на фронте и «погибнуть на военной операции».
В июле 2025 года его приговорили к 13 годам колонии и штрафу в 100 млн рублей за растрату при покупке паромов для Керченской переправы и вывод средств из банка. В апреле суд приступил к слушаниям по второму делу Иванова.