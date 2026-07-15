Рано или поздно малый город в России будет восприниматься не как промежуточная остановка на жизненном пути к мегаполису и не как объект для досужего взгляда со стороны, а как естественная, наиболее удобная для человека форма организации среды обитания, где всё рядом, все друг друга знают и всё соразмерно человеку.0 комментариев
Песков связал невнимание США к Украине с «деградацией» в Персидском заливе
Песков связал невнимание США к Украине с деградацией в Персидском заливе
Ситуация в зоне Персидского залива перешла в фазу деградации, что заставило Вашингтон переключить фокус внимания с киевского направления, США сейчас не до Украины, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил влияние ближневосточного кризиса на внешнеполитические приоритеты Вашингтона, передает РИА «Новости».
По его словам, американское руководство сейчас вынуждено заниматься проблемами в совершенно другом регионе.
«Мы видим, что сейчас американцы заняты другими делами. К нашему общему сожалению, ситуация в районе Персидского залива далека от стабильности и, напротив, опять перешла в фазу деградации, что не может не вызывать такой глобальной озабоченности. Поэтому, конечно, сейчас американцам не до украинского урегулирования», – подчеркнул пресс-секретарь президента России.
На прошлой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил значительное осложнение ситуации вокруг Ирана.
В мае глава МИД Сергей Лавров заявил о потере интереса Соединенных Штатов к украинскому кризису.