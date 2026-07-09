Песков констатировал значительное осложнение ситуации вокруг Ирана

Песков: Ситуация вокруг Ирана осложнилась

Tекст: Валерия Городецкая

По его словам, Москва рассчитывает на стабилизацию обстановки, передает РИА «Новости».

«Мы надеемся, что после того, как, несмотря на значительное осложнение, все-таки американцам удастся разобраться с историей вокруг Ирана», – сказал Песков журналистам. Он добавил, что после этого США смогут вернуться к вопросу украинского урегулирования.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о прекращении действия режима прекращения огня с Тегераном.

Иранский Корпус стражей исламской революции в ответ поразил ключевую инфраструктуру на американских базах в Кувейте и Бахрейне.

Системы противовоздушной обороны Бахрейна перехватили несколько выпущенных со стороны Исламской республики воздушных целей.