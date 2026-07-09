Европейцы вообще, и голландцы в частности, грабили всех и всегда. Именно на грабеже выстроено благополучие большинства европейских стран. И Крым они грабили неоднократно, в последний раз – совсем недавно.0 комментариев
Песков констатировал значительное осложнение ситуации вокруг Ирана
Песков: Ситуация вокруг Ирана осложнилась
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил значительное осложнение ситуации вокруг Ирана.
По его словам, Москва рассчитывает на стабилизацию обстановки, передает РИА «Новости».
«Мы надеемся, что после того, как, несмотря на значительное осложнение, все-таки американцам удастся разобраться с историей вокруг Ирана», – сказал Песков журналистам. Он добавил, что после этого США смогут вернуться к вопросу украинского урегулирования.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о прекращении действия режима прекращения огня с Тегераном.
Иранский Корпус стражей исламской революции в ответ поразил ключевую инфраструктуру на американских базах в Кувейте и Бахрейне.
Системы противовоздушной обороны Бахрейна перехватили несколько выпущенных со стороны Исламской республики воздушных целей.