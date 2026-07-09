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    Песков: Эскалация на Украине приведет к увеличению буферной зоны
    Кремль отреагировал на передачу Киеву лицензии на производство Patriot
    Назван соучастник убийства подозреваемой во взрыве в Монако
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    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Грабеж Крыма – традиция Запада

    Европейцы вообще, и голландцы в частности, грабили всех и всегда. Именно на грабеже выстроено благополучие большинства европейских стран. И Крым они грабили неоднократно, в последний раз – совсем недавно.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Зачем нам Европа

    Нынешняя Европа чужда нам, и русские становятся в ней все более чужими, уже не пытаясь сойти за своих. Но чужда она была и Достоевскому, а все же он говорил про «священные камни Европы».

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    Илья Ухов Илья Ухов Добивание врага с Запада требует времени и сил

    В нынешнем противостоянии с Западом, в борьбе за будущее на полях Левобережной Украины нет ничего уникального. Вот Петр I более чем 300 лет тому назад сражался практически с теми же противниками и в тех же локациях.

    8 комментариев
    9 июля 2026, 14:39 • Новости дня

    Мирошник цитатой из «12 стульев» высмеял оружейные подарки Эрдогана

    Tекст: Ольга Иванова

    Российский дипломат Родион Мирошник с иронией отреагировал на необычные подарки турецкого лидера европейским политикам, вспомнив известную фразу из романа «12 стульев».

    Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник в Telegram-канале прокомментировал информацию о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вручил лидерам стран Евросоюза пистолеты.

    «Придется отстреливаться… Я дам вам парабеллум», – написал Мирошник, процитировав знаменитый роман Ильи Ильфа и Евгения Петрова.

    Дипломат также задался вопросом о скрытом смысле такого жеста. Он иронично предположил, что раздача револьверов лидерам государств НАТО может быть своеобразным способом турецкого лидера завершить глобальные конфликты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вручил европейским политикам боевые пистолеты после саммита НАТО в Анкаре.

    Перед началом этого мероприятия Кремль пообещал внимательно отслеживать поступающую из Турции информацию.

    В прошлом году премьер-министр Польши Дональд Туск оказался под угрозой тюремного заключения из-за незадекларированного дорогого подарка от турецкого лидера.

    7 июля 2026, 00:23 • Новости дня
    Стубб назвал причину поддержки странами НАТО ударов вглубь России

    Стубб заявил FT о поддержке ударов вглубь России ради переговоров

    Стубб назвал причину поддержки странами НАТО ударов вглубь России
    @ Pool/Ukrainian Presidentia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Финляндии Александ Стубб рассказал о всеобщем одобрении в НАТО ударов вглубь России, главная цель которых – «заставить Москву сесть за стол переговоров».

    Лидеры стран НАТО поддерживают активизацию ударов беспилотников ВСУ в глубь России в рамках усилий по возвращению Москвы за стол переговоров, заявил президент Финляндии в интервью Financial Times (FT).

    «Я думаю, что [все лидеры НАТО] понимают, почему Украина это делает. Все считают, что нам нужно продолжать усиливать давление», – заявил Стубб в интервью накануне саммита лидеров НАТО в Анкаре.

    На саммите НАТО будет обсуждаться поддержка Украины. При этом Стубб добавил, что Киев находится в «лучшем» положении с начала войны, а атаки ВСУ были направлены на то, чтобы «заставить» Москву прекратить боевые действия.

    «Когда война становится личной <...> российское население отвернется от нее. Это дает нам возможность вернуться за стол переговоров, чего, я думаю, мы все отчаянно хотим», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае украинские военные атаковали гражданские объекты в 20 отдаленных регионах России. В июне лидеры стран «Большой семерки» договорились передать Киеву дополнительные средства поражения большой дальности. Сергей Лавров усомнился в достоверности публикаций о согласии США на атаки вглубь России.

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    8 июля 2026, 10:55 • Новости дня
    Politico: Оружейные планы НАТО столкнулись с жестким протекционизмом Евросоюза

    Politico сообщило о конфликте НАТО и ЕК из-за финансирования ВПК

    Politico: Оружейные планы НАТО столкнулись с жестким протекционизмом Евросоюза
    @ Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Масштабные планы Североатлантического альянса по совместному производству оружия натолкнулись на стремление Брюсселя финансировать исключительно собственные оборонные предприятия.

    Инициатива генерального секретаря альянса Марка Рютте по развитию трансатлантического военно-промышленного комплекса вызвала разногласия с руководством Евросоюза, пишет Politico.

    На саммите в Анкаре было объявлено о новых оборонных контрактах на сумму более 54 млрд долларов.

    «Мир увидит, как промышленность Северной Америки и Европы работает рука об руку, вместе внедряя инновации и развивая возможности следующего поколения», – заявил Рютте. Он подчеркнул важность сохранения тесных связей с американскими производителями.

    Европейская комиссия выделяет сотни миллиардов евро на поощрение внутренней военной промышленности, жестко ограничивая участие внешних игроков. Программа кредитования на сумму 150 млрд евро допускает долю иностранных компонентов не более 35%. В долгосрочном бюджете блока на оборону заложен 131 млрд евро со схожими строгими ограничениями.

    Представители европейских структур настаивают, что средства налогоплательщиков должны получать местные компании. Американские корпорации в ответ усилили лоббистскую деятельность и пытаются перенести часть производственных мощностей на территорию европейских государств по лицензионным соглашениям.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Великобритания, Франция и Германия запустили инициативу НАТО стоимостью 50 млрд долларов для разработки дальнобойного оружия без привлечения США.

    Великобритания и Германия запланировали создание высокоточной ударной системы с радиусом действия свыше 2 тыс. километров.

    Главы оборонных ведомств двух стран договорились о начале совместной разработки нового оружия.

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    8 июля 2026, 19:35 • Видео
    США возобновили войну с Ираном

    Президент США Дональд Трамп заявил, что декларация о прекращении боевых действий с Ираном более не действует. Стороны возобновили обмен ракетными ударами. Надолго ли вернулась война?

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    6 июля 2026, 18:28 • Новости дня
    Сценарий покушения на посла Карлова обнаружили в турецком сериале 2014 года

    Sabah: Убийство посла Карлова было многоуровневой диверсионной операцией

    Сценарий покушения на посла Карлова обнаружили в турецком сериале 2014 года
    @ Burhan Ozbilici/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Убийство российского посла Андрея Карлова в Анкаре в 2016 году оказалось спланированной диверсионной операцией, сценарий которой продемонстрировали в местном телешоу еще в 2014 году.

    Турецкая газета Sabah опубликовала документы, доказывающие спланированный характер убийства российского дипломата Андрея Карлова, передает РИА «Новости». Преступление оказалось не обычным терактом, а многоуровневой разведывательно-диверсионной операцией. «Сценарий убийства посла был показан в сериале за два года до покушения», – утверждает издание.

    По данным журналистов, организаторы стремились представить Турцию страной, неспособной защитить иностранных дипломатов. Целью было спровоцировать международный резонанс и испортить отношения между Москвой и Анкарой. В подготовке нападения обвиняют структуру FEТО, признанную террористической организацией.

    Одним из доказательств подготовки стал эпизод сериала Nizama Adanmis Ruhlar, вышедший в декабре 2014 года. В нем показали сцену покушения на посла во время выставки. Следствие установило, что реплики персонажей совпадали с реальным планом действий. Убийцу Мевлюта Мерта Алтынташа готовили несколько месяцев, собирая данные о маршрутах и мерах безопасности Карлова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, уголовный суд Анкары связал убийство российского дипломата с деятельностью запрещенной организации FETO.

    Обвиняемый по этому делу Хусейн Кетуче запросил у турецкого правосудия полного оправдания.

    Один из предполагаемых организаторов преступления скрылся в Канаде под вымышленным именем.

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    7 июля 2026, 13:43 • Новости дня
    Лавров заявил о неизбежном поражении НАТО из-за тотальной милитаризации
    Лавров заявил о неизбежном поражении НАТО из-за тотальной милитаризации
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Бесконтрольное наращивание военного потенциала западными странами в попытке достичь глобального доминирования неминуемо приведет блок к провалу на фоне упадка европейской экономики, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Постоянное желание Североатлантического альянса наращивать вооружения в конечном итоге обернется провалом, передает РИА «Новости».

    «Если они хотят до предела милитаризироваться, когда-то это все закончится просто поражением в их гонке за собственным превосходством», – заявил министр иностранных дел Сергей Лавров журналистам в Аддис-Абебе.

    Глава российского внешнеполитического ведомства обратил внимание на тяжелое положение европейской экономики, особенно выделив спад в Германии. По его словам, текущий кризис уже невозможно скрыть от общественности.

    Дипломат добавил, что социальная сфера в странах Европы испытывает серьезные трудности, а выплаты населению сокращаются. При этом гражданский бизнес вынужден массово переносить производство в США, где созданы более комфортные условия для работы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров обвинил европейские страны в использовании переговоров для прикрытия экспансии НАТО.

    Ранее министр сообщил о попытках Североатлантического альянса навязать собственные правила безопасности на всем евразийском континенте.

    В свою очередь журналист Александр Христофору призвал серьезно воспринимать слова российского дипломата о быстрой милитаризации западного военного блока.

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    7 июля 2026, 23:25 • Новости дня
    Макрон оконфузился перед четой Эрдоган
    Макрон оконфузился перед четой Эрдоган
    @ кадр из видео

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Франции Макрон, прибывший в Анкару на саммит НАТО, присутствовал на ужине, устроенном для лидеров стран-участниц и их супругов, однако на входе в президентский дворец французский лидер сумел привлечь к себе объективы мировых СМИ очередных конфузом.

    У дверей президентского комплекса гостей встречали президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его супруга Эмине, пишет Haberler.

    Макрон с супругой Брижит поприветствовали чету Эрдоган, после чего французский лидер попытался поцеловать руку Эмине. Но она не позволила ему это сделать.

    На кадрах видно, как Макрон склонился над рукой супруги президента Турции, но она настойчиво удерживает француза от несвойственной на востоке любезности.

    Этот момент был запечатлен на камеры нескольких СМИ и быстро распространился в сети.

    Пока Макрон тщетно пытался приветственно облобызать руку Эмине, Эрдоган  протянул руку Брижит и слегка задержал ее ладонь в своей. После чего президент Турции взял Макрона за руку, поставил рядом с собой для совместного  фото.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале французский политик Филиппо высмеял очередной конфуз Макрона с женой в самолете. До этого Макрон появился на публике с залитым кровью глазом, и СМИ, и коллеги-политики, и граждане Франции принялись шутить на все лады о том, как французский лидер провинился и супруга наказала его тяжелым ударом.

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    8 июля 2026, 08:58 • Новости дня
    НАТО намерено признать Россию долгосрочной угрозой
    НАТО намерено признать Россию долгосрочной угрозой
    @ GEORGI LICOVSKI/EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В итоговой декларации саммита Североатлантического альянса в Анкаре участники намерены зафиксировать статус России как долгосрочной угрозы, заявил генсек военного блока Марк Рютте.

    «Ожидаю, что сегодня страны-члены снова вместе признают, что Россия представляет для территории НАТО угрозу в долгосрочной перспективе», – указал генсек, передает ТАСС.

    Кроме того, на встрече в турецкой столице будут даны обещания о дальнейшем содействии киевскому режиму. Союзники, как отметил Рютте, планируют вновь заявить о намерении продолжать оказывать поддержку Украине.

    Ранее Рютте жаловался на бессонницу из-за мыслей о российской угрозе.

    В конце июня политик называл Москву главной долгосрочной проблемой для западного блока.

    Перед саммитом в Анкаре страны НАТО не согласовали долгосрочные обязательства по военной поддержке Киева на 2027 год.

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    7 июля 2026, 17:20 • Новости дня
    Трамп объявил о снятии американских санкций с Турции за комплексы С-400
    Трамп объявил о снятии американских санкций с Турции за комплексы С-400
    @ Depo Photos/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    США планирует снять ограничительные меры с Турции, введенные ранее из-за приобретения российских зенитно-ракетных комплексов, сообщил американский президент Дональд Трамп.

    Соединенные Штаты намерены отменить односторонние санкции в отношении Турции, введенные из-за покупки Анкарой российских систем противовоздушной обороны С-400, передает ТАСС. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп.

    «Могу сказать, что мы отменим санкции», – заявил он на двусторонней встрече с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

    Переговоры американского и турецкого лидеров проходят в Анкаре на полях саммита Североатлантического альянса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично встретил американского лидера у трапа самолета в Анкаре.

    Осенью прошлого года Дональд Трамп допустил снятие ограничений с республики ради продажи истребителей F-35.

    Позже посол США в Турции Том Баррак анонсировал полный отказ Анкары от российских зенитных комплексов.

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    9 июля 2026, 05:35 • Новости дня
    Эрдоган на прощание подарил лидерам ЕС пистолеты с боевыми патронами
    Эрдоган на прощание подарил лидерам ЕС пистолеты с боевыми патронами
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Турции Тайип Эрдоган сделал прощальный подарок европейским политикам после саммита НАТО в Анкаре, вручив им оружие с боевыми патронами.

    Эрдоган преподнес председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, главе Евросовета Антониу Коште и другим лидерам ЕС пистолеты с гравировкой и боевыми патронами, передает ТАСС со ссылкой на Politico.

    Команда службы безопасности главы Евросовета сразу же изъяла подаренное оружие для проведения проверки. Европейские чиновники отметили, что такие подарки не соответствуют строгим ограничениям Бельгии. В связи с этим Кошта и фон дер Ляйен вряд ли смогут хранить пистолеты лично.

    Премьер-министр Британии Кир Стармер и его нидерландский коллега Роб Йеттен также получили аналогичные презенты от турецкого лидера. Политики заявили, что оставят оружие перед отправкой домой, чтобы специалисты сделали его небоеспособным в целях безопасности.

    В прошлом году премьер-министру Польши Дональду Туску пригрозили тюрьмой из-за дорогого подарка от Эрдогана.

    В 2024 году Эрдоган прислал подарок президенту России Владимиру Путину ко дню рождения.

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    7 июля 2026, 10:43 • Новости дня
    Глава РФПИ Дмитриев заявил о крахе экономики Финляндии

    Дмитриев связал рекордную безработицу в Финляндии с разрывом отношений с Россией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Высокий уровень безработицы в Финляндии вызван разрывом с Россией, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    Рекордные показатели безработицы в Финляндии обусловлены разрушением двусторонних отношений с Россией, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

    «Социальная цена Финляндии за разжигание войны и разрыв связей с Россией президентом Александром Стуббом: безработица в мае выросла до 12,7%, что является самым высоким значением с мая 1998 года и самым высоким уровнем в ЕС. Уровень безработицы среди молодежи достиг 37,8% (+10% в год)! Стубб говорит, а Финляндия расплачивается, пока ее экономика рушится», – отметил глава РФПИ.

    Отношения между странами значительно ухудшились после вступления Финляндии в НАТО. Москва неоднократно называла этот шаг бессмысленным для национальных интересов Хельсинки, отмечает РИА «Новости».

    Кроме того, финские власти закрыли границу, обвинив Россию в отправке просителей убежища. Российская сторона отвергла эти утверждения, указав на двойные стандарты Запада. По словам посла России в Хельсинки Павла Кузнецова, двусторонние связи полностью разрушены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Хельсинки Павел Кузнецов сравнил экономическую ситуацию в Финляндии с кризисом девяностых годов.

    Министерство внутренних дел республики подготовило законопроект о продлении ограничений на пересечение границы.

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    8 июля 2026, 16:36 • Новости дня
    Саммит НАТО назвал Россию долгосрочной угрозой альянсу
    Саммит НАТО назвал Россию долгосрочной угрозой альянсу
    @ Hussein Malla/AP/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Итоговая декларация встречи Североатлантического альянса официально закрепила за Москвой статус главной опасности для стран евро-атлантического сообщества.

    Представители стран военного блока согласовали общую декларацию по итогам прошедшего в Анкаре саммита, передает ТАСС.

    В официальном заявлении подчеркивается статус Москвы как серьезного вызова для всего евро-атлантического сообщества. «Чтобы противостоять долгосрочной угрозе, которую Россия представляет евро-атлантической безопасности и стабильности, а также сохраняющейся угрозе терроризма, союзники выполняют обязательства, взятые на себя на саммите в Гааге», – говорится в итоговом документе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заранее ожидал признания России долгосрочной угрозой. Неделей ранее глава альянса пожаловался на бессонницу из-за мыслей о российской опасности.

    Турецкая пресса назвала саммит в Анкаре решающим для оценки рисков эскалации.

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    8 июля 2026, 07:45 • Новости дня
    На саммите НАТО подписали оружейные контракты на 50 млрд долларов
    На саммите НАТО подписали оружейные контракты на 50 млрд долларов
    @ Hussein Malla/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Анкаре в рамках форума Североатлантического альянса заключены соглашения о поставках вооружений и реализации совместных проектов на десятки миллиардов долларов, пишут турецкие СМИ.

    Во время саммита военного блока в столице Турции стороны были подписаны контракты на сумму не менее 50 млрд долларов, передает ТАСС со ссылкой на Turkiye.

    Новые соглашения касаются закупок систем противовоздушной обороны и беспилотных летательных аппаратов.

    Кроме того, контракты предполагают реализацию различных совместных проектов в сфере создания современных вооружений и боевой техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Североатлантический альянс подготовил презентацию новейших оборонных проектов на миллиарды долларов.

    Нидерланды и Украина договорились о совместном выпуске беспилотных летательных аппаратов на саммите НАТО.

    В мае генсек организации Марк Рютте предложил европейским союзникам нарастить производство вооружений.

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    7 июля 2026, 12:11 • Новости дня
    Генсек НАТО Рютте заявил о выделении 40 млрд долларов на борьбу с дронами
    Генсек НАТО Рютте заявил о выделении 40 млрд долларов на борьбу с дронами
    @ GEORGI LICOVSKI/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В ближайшие пять лет Североатлантический альянс направит свыше 40 млрд долларов на разработку и внедрение систем защиты от беспилотников, сообщил генсек НАТО Марк Рютте.

    Генеральный секретарь организации Марк Рютте выступил на саммите НАТО в турецкой Анкаре, подчеркнув важность противодействия современным воздушным угрозам, передает Bloomberg.

    «Альянс создает надежную систему защиты от беспилотников», – заявил он.

    Рютте также уточнил масштабные финансовые планы военного блока на ближайшие годы. По его словам, страны-союзники инвестируют более 40 млрд долларов в развитие возможностей по борьбе с дронами в течение следующих пяти лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Североатлантический альянс инициировал новые проекты по производству американских вооружений в Европе.

    Командование военного блока запланировало интеграцию беспилотников в войска к середине 2026 года.

    Ранее Марк Рютте назвал нецелесообразным уничтожение дешевых дронов дорогостоящими ракетами.

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    7 июля 2026, 11:22 • Новости дня
    Турция заявила о центральной роли в безопасности Европы

    Турция: Европейскую безопасность нельзя сводить лишь к интересам Евросоюза

    Турция заявила о центральной роли в безопасности Европы
    @ Juliane Sonntag/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что европейскую безопасность нельзя сводить исключительно к Европейскому союзу, поскольку она требует более целостного подхода. В этой связи он подчеркнул центральную роль Турции.

    Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выступил на мероприятии Центра стратегических исследований в Анкаре, передает Anadolu.

    «Европейскую безопасность нельзя сводить исключительно к Европейскому союзу, поскольку она требует более целостного подхода», – подчеркнул дипломат.

    Глава ведомства отметил необходимость выработки долгосрочного видения для НАТО. По его словам, разногласия между США и Европой не приведут к кризису, а участие Дональда Трампа в саммите альянса крайне важно для урегулирования проблем.

    Турция поддерживает суверенитет Украины, однако для стабильности в регионе необходимо сохранять открытые дипломатические каналы с Россией, уверен министр. Он также добавил, что обладающие мощной оборонной промышленностью Анкара и Британия являются естественными участниками европейской системы безопасности.

    Европейским странам следует взять на себя больше ответственности и не воспринимать призывы Вашингтона к справедливому распределению нагрузки как угрозу, резюмировал Фидан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Турции Хакан Фидан назвал личные связи лидеров США и Турции спасением для Североатлантического альянса.

    Глава Пентагона Пит Хегсет призвал европейских союзников взять на себя главную роль в защите континента.

    В июне турецкий министр подчеркнул важность совместных усилий Анкары и Москвы для безопасности в Черном море.

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    8 июля 2026, 11:41 • Новости дня
    Трамп заявил о передаче Турции американских истребителей F-35

    Трамп сообщил о предстоящих поставках Турции самолетов пятого поколения F-35

    Tекст: Мария Иванова

    Американский лидер анонсировал предоставление Анкаре современных военных самолетов во время переговоров с руководством Североатлантического альянса.

    Президент Соединенных Штатов подтвердил готовность передать турецкой стороне истребители пятого поколения F-35, передает ТАСС. Соответствующее заявление прозвучало на полях саммита Североатлантического альянса в Анкаре.

    «Турция получит F-35», – сказал глава государства в ходе официальной встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

    Напомним, накануне Трамп объявил о снятии американских санкций с Турции за комплексы С-400.

    Ранее Вашингтон требовал от Анкары продать С-400 третьей стране ради получения F-35.

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично встретил американского лидера у трапа самолета в Анкаре.

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    9 июля 2026, 13:57 • Новости дня
    NYT: На саммите НАТО в Анкаре Трамп занимался шоу, а европейцы – делами

    NYT сообщила о расколе на саммите НАТО в Анкаре

    NYT: На саммите НАТО в Анкаре Трамп занимался шоу, а европейцы – делами
    @ Adrian Wyld/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Вопреки резкой критике президента США, европейские участники завершившегося в Анкаре саммита сосредоточились на укреплении обороны, заключив новые оружейные контракты на 50 млрд долларов, отмечают СМИ.

    Прошедший саммит НАТО в Анкаре продемонстрировал двойственную природу нынешнего альянса, пишет The New York Times.

    Президент США «занимался шоу»: он активно критиковал союзников, обвиняя их в нелояльности и недостаточных военных расходах, а также принял решение о новых авиаударах по Ирану.

    Европейские лидеры, по большей части, проигнорировали выпады американского президента, сосредоточившись на практических шагах.

    «Это действительно история двух саммитов», – заявил Иэн Лессер, научный сотрудник Германского фонда Маршалла в Брюсселе. По его словам, на фоне претензий Трампа проходила традиционная работа альянса, направленная на увеличение финансирования, коллективную оборону и поддержку Украины.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил, что союзники заключили сделки на поставку вооружений на сумму 50 млрд долларов и договорились инвестировать 27 млрд евро в развитие инфраструктуры на восточном фланге альянса.

    Несмотря на попытки Рютте продемонстрировать Трампу рост европейских оборонных расходов на 1,2 трлн долларов, напряженность сохранилась. Эксперты отмечают, что Европа все больше осознает необходимость самостоятельного обеспечения безопасности и наращивания военного потенциала, пока Вашингтон концентрируется на противостоянии с Китаем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп потребовал от Европы большего уважения и увеличения оборонных расходов.

    Североатлантический альянс подготовил для американского лидера презентацию новейших военных проектов на миллиарды долларов.

    Руководство военного блока решило задвинуть украинский вопрос на второй план ради спокойствия главы Белого дома.

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    Европа близка к провалу в подготовке к зиме без российского газа

    Европейские компании продолжают медлить с подготовкой к новому отопительному сезону, и так мало закачивают газа в хранилища. Это чревато проблемами зимой. Особенно непростая ситуация наблюдается в Германии. Европейские власти при этом не просто бездействуют. Они еще и умудряются вводить запреты против поставщиков газа – а именно против российского СПГ, добивая свою экономику. Подробности

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    ФСБ сломала 40-дневный план Зеленского против России

    Украина планировала беспрецедентную серию терактов в России, сообщает ФСБ. Однако намерения противника пресечены силами спецслужбы. Целями были высокопоставленные военнослужащие Минобороны РФ. Задержана 25-летняя девушка, следившая за одним из офицеров, и мужчина, завербованный под угрозой уголовного преследования жены. Какие цели преследует Киев и что может предпринять Россия? Подробности

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    Как зенитные ракетные войска внедрили искусственный интеллект в армию

    В среду, 8 июля, Россия отмечает День зенитных ракетных войск (ЗРВ), входящих в систему войск ПВО/ПРО Воздушно-космических сил РФ. Именно с ЗРВ еще несколько десятилетий назад началась эпоха внедрения в советские войска систем искусственного интеллекта – которые сегодня становятся ключевым фактором повышения эффективности боевых действий, особенно против угроз с воздуха. Подробности

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    Европейцы отказываются от американской оборонки

    На саммите НАТО в Анкаре заключены сделки на 50 млрд долларов. Генсек альянса Марк Рютте объявил о «новой эре трансатлантического промышленного сотрудничества» Северной Америки и Европы. Однако на полях саммита звучат сомнения: военное сотрудничество с Вашингтоном вступает в противоречие с концепцией «Покупай европейское». Насколько реально создание независимого от США европейского ВПК? Подробности

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    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

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    • США возобновили войну с Ираном

      Президент США Дональд Трамп заявил, что декларация о прекращении боевых действий с Ираном более не действует. Стороны возобновили обмен ракетными ударами. Надолго ли вернулась война?

    • США встречают юбилей в состоянии шока

      Соединенные Штаты Америки празднуют свой юбилей в атмосфере общественной депрессии. Смогут ли прожить еще столько же?

    • ЕС стал военным блоком. Как теперь жить?

      «Евросоюз трансформируется в военно-политико-экономический блок. Это совсем другая реальность», – заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Чем эта реальность отличается от прежней? Как ни странно, многим.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как подключить домашний телефон в 2026 году: пошаговая инструкция для квартиры и дома

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      Самозапрет на кредиты в 2026 году позволяет защититься от мошенников и запретить оформление потребительских займов и кредитов на свое имя. Ограничение можно бесплатно установить через Госуслуги или МФЦ, а информация о нем автоматически попадет в кредитную историю. Разбираемся, как оформить самозапрет на кредиты, как снять ограничение, на какие займы оно распространяется и сможет ли банк выдать деньги при действующем запрете.

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    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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