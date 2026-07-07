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    Скандал с отмененной красной карточкой на ЧМ по футболу и тем, как Белый дом ведет себя с союзниками по НАТО – это примеры индивидуальной стилистики Трампа, как промежуточной фигуры в поиске американской элитой новых управленческих решений.

    0 комментариев
    Андрей Манчук Андрей Манчук Американцы показали красную карточку мировому футболу

    Произошло нечто неслыханное. Президент США Дональд Трамп лично позвонил президенту ФИФА Джанни Инфантино с требованием отменить дисквалификацию футболиста американской сборной Балогана. Чемпионат мира по футболу с самого начала проходил под знаком откровенного беспредела со стороны Вашингтона.

    14 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Опоздавшим на Луну останутся малопригодные для колонизации участки

    Колонизация Луны не сводится к политическому символизму. Основной вопрос – размещение обитаемых станций, без которых невозможен дальнейший выход в дальний космос. Однако участков, отвечающих минимальным инженерным требованиям под них, крайне мало.

    15 комментариев
    7 июля 2026, 14:30 • Новости дня

    Эрдоган лично встретил Трампа в аэропорту Анкары

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский лидер прибыл в Анкару для проведения двусторонних переговоров и участия в проходящем саммите НАТО.

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поприветствовал лидера США Дональда Трампа у трапа самолета, передает РИА «Новости».

    «В эти минуты самолет президента США приземлился в Анкаре», – сообщил местный канал TRT Haber. После официальной церемонии встречи политики направились в президентский комплекс для переговоров. Ожидается, что стороны обсудят двусторонние отношения, вопросы региональной безопасности и ситуацию на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Турции Хакан Фидан назвал личную дружбу Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана спасением для НАТО.

    В конце июня администрация американского президента запланировала продажу Анкаре реактивных авиадвигателей на сотни миллионов долларов.

    Ранее турецкий лидер сообщил о готовности главы США приехать в республику ради мирных переговоров по Украине.

    5 июля 2026, 00:44 • Новости дня
    Трамп позвонил Путину после победы в Константиновке
    Трамп позвонил Путину после победы в Константиновке
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В телефонном разговоре с главой американского государства Дональдом Трампом президент России Владимир Путин подчеркнул, что российская армия освободит все укрепленные районы ВСУ в Донбассе, важным этапом освобождения стала Константиновка, рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Ушаков рассказал о заявлениях российского президента: «Важным этапом освобождения всей территории Донецкой Народной Республики стало установление контроля над таким ключевым опорным пунктом ВСУ, как Константиновка, и как бы киевский режим ни цеплялся за оставшиеся укреплённые районы, наша армия их обязательно возьмет».

    По словам Ушакова, Путин сообщил Трампу, что Киев и европейская «партия войны» исходят из ложного восприятия общей обстановки на линии боевого соприкосновения. Российский лидер обрисовал картину реальной ситуации на поле боя, где российские вооруженные силы уверенно наступают и освобождают один населенный пункт за другим, сообщается на сайте Кремля.

    Кроме того, Путин обратил внимание американского президента на сделанную Европой и киевскими властями ставку на затягивание и эскалацию конфликта. Ушаков отметил, что Украина при этом не гнушается террористическими методами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия освободила Константиновку, которая являлась мощным укрепрайоном и ключевым логистическим узлом обороны ВСУ в Донбассе.

    Путин и Трамп провели четвертый за год телефонный разговор. Разговор президентов России и США продлился 1 час 25 минут и состоялся по инициативе американской стороны.

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    5 июля 2026, 17:25 • Новости дня
    Эксперт объяснил слова Трампа против «серпа и молота»

    Американист Дробницкий: Трамп облек предвыборные опасения в понятный его избирателю образ серпа и молота

    Эксперт объяснил слова Трампа против «серпа и молота»
    @ Graeme Sloan/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Глава Белого дома Дональд Трамп считает угрозой США тенденцию по распространению идей марксизма и социализма. Причиной беспокойства стала, в частности, победа соответствующе настроенных политиков в ходе праймериз Демпартии, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее американский лидер назвал коммунизм «раковой опухолью».

    «В термин «коммунизм» Трамп не закладывает, например, Китай, Вьетнам или правопреемника СССР – Россию. Это прямое указание главы Белого дома на опасную, по его словам, тенденцию в Демократической партии, где левый фланг сейчас представлен представителями марксистских и социалистских идей», – отметил американист Дмитрий Дробницкий.

    Спикер напомнил, что научный марксизм уже долгие годы преподается в западных образовательных учреждениях. «Например, в университетах «Лиги плюща» марксистские принципы фактически упоминаются в позитивном ключе», – подчеркнул собеседник.

    «Опасения Трампа вызваны тем, что представители радикально настроенных кругов Демпартии, приверженные идеям социализма, выиграли на праймериз у сторонников демократического мейнстрима. Они рвутся к власти. Большинство из них эмигранты в первом поколении, не англосаксы, выходцы из мусульманских обществ. Яркий пример – мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани», –  напомнил он.

    «Все вышесказанное Трамп облек в понятный его избирателю образ серпа и молота. Он послал своему электорату сигнал: «коммунизм и марксизм на марше, поэтому на ноябрьских промежуточных выборах надо голосовать за республиканцев», – пояснил аналитик.

    Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил в ходе речи в честь Дня независимости США в округе Вашингтон: «Звездно-полосатые» уже предавали забвению серп и молот, и мы сделаем это снова, если потребуется». По его словам, коммунизм поднял «свою уродливую голову в Америке».

    Политик назвал коммунизм «раковой опухолью, которую нужно быстро вырезать». По мнению президента, коммунистические идеалы является полной противоположностью американским ценностям и исторически доказали свою неэффективность, передает The New York Times.

    Также Трамп указал на опасность коммунизма в ходе выступления в Южной Дакоте на горе Рашмор на фоне высеченных в скале портретов четырех американских президентов: Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна, передает New York Post.

    По его словам, в последнее время «американская идентичность подвергается новой атаке». «Спустя поколение после того, как мы боролись и победили в холодной войне против угрозы коммунизма, в нашей стране наблюдается возрождение коммунистической угрозы, в том числе со стороны новоприбывших», – продолжил президент.

    «Это не просто политические разногласия, вроде споров о налогах или регулировании. Коммунизм представляет собой смертельную угрозу американской свободе. Это величайшая угроза нашей стране», – заявил Трамп. 

    Президент охарактеризовал коммунизм как «полную противоположность жизни, свободе и стремлению к счастью». «Это смерть, тирания и погоня за злом. Вы можете быть верны Карлу Марксу, или вы можете быть верны Америке. Вы можете быть коммунистом, или вы можете быть патриотом. Вы не можете быть и тем, и другим одновременно», – заявил Трамп. Он поклялся, что США никогда не станут коммунистической страной.

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    4 июля 2026, 09:29 • Видео
    США встречают юбилей в состоянии шока

    Соединенные Штаты Америки празднуют свой юбилей в атмосфере общественной депрессии. Смогут ли прожить еще столько же?

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    6 июля 2026, 11:12 • Новости дня
    Politico: Бельгия возмущена уступкой ФИФА Трампу

    Бельгия осудила отмену наказания футболиста Балогуна после вмешательства Трампа

    Politico: Бельгия возмущена уступкой ФИФА Трампу
    @ Julio Cortez/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Бельгийские политики и футбольные чиновники выразили возмущение решением Международной федерации футбола отменить дисквалификацию нападающего сборной США Фоларина Балогуна перед матчем чемпионата мира.

    Решение об отмене наказания для американского футболиста Фоларина Балогуна вызвало резкую критику в Бельгии, передает Politico.

    Игрок был удален в матче против Боснии и Герцеговины, однако ФИФА приостановила действие дисквалификации на один год, сославшись на дисциплинарный кодекс.

    «Истинная сила заключается в победе в честной игре (и с соблюдением всех правил). Именно это Бельгия сделает завтра», – заявила министр спорта Валлонии Жаклин Галан. Бельгийская футбольная ассоциация выразила изумление и сообщила о поиске вариантов для защиты принципов честной игры.

    Президент США поблагодарил ФИФА за устранение несправедливости. По данным The New York Times, ранее он лично звонил главе организации Джанни Инфантино и попросил пересмотреть наказание.

    Бельгийская оппозиционная Социалистическая партия назвала случившееся позором и обвинила ФИФА в адаптации правил в угоду политическому давлению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители Белого дома напрямую обратились в ФИФА с просьбой об отмене красной карточки Фоларина Балогуна.

    Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия высмеял снятие дисквалификации с нападающего перед очным матчем команд.

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    5 июля 2026, 13:01 • Новости дня
    Трамп пригрозил «снова отправить в небытие серп и молот»

    Трамп: Америка снова отправит серп и молот в небытие

    Трамп пригрозил «снова отправить в небытие серп и молот»
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, говоря о леворадикальных идеях, заявил, что Америка «снова отправит серп и молот в небытие».

    «Звезды и полосы уже отправили серп и молот в небытие, и мы сделаем это снова, если потребуется», – заявил Трамп, передает New York Times.

    Такую фразу он произнес в речи по случаю 250-летия США.

    Политик отметил, что коммунистические идеи вновь начали распространяться в Америке. Он сравнил подобную идеологию с уродливой угрозой и болезнью, от которой необходимо немедленно избавиться.

    По мнению президента, эта система является полной противоположностью американским ценностям и исторически доказала свою неэффективность.

    Вашингтон никогда не примет коммунистический путь развития, уверен политик. В завершение выступления он выразил благодарность ветеранам, сражавшимся против коммунизма в Корее и Вьетнаме, особо отметив заслуги Пэта Финна, Руди Микинса и Пэриса Дэвиса.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев раскритиковал британские СМИ за нападки на лидера Соединенных Штатов в день юбилея.

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    6 июля 2026, 18:28 • Новости дня
    Сценарий покушения на посла Карлова обнаружили в турецком сериале 2014 года

    Sabah: Убийство посла Карлова было многоуровневой диверсионной операцией

    Сценарий покушения на посла Карлова обнаружили в турецком сериале 2014 года
    @ Burhan Ozbilici/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Убийство российского посла Андрея Карлова в Анкаре в 2016 году оказалось спланированной диверсионной операцией, сценарий которой продемонстрировали в местном телешоу еще в 2014 году.

    Турецкая газета Sabah опубликовала документы, доказывающие спланированный характер убийства российского дипломата Андрея Карлова, передает РИА «Новости». Преступление оказалось не обычным терактом, а многоуровневой разведывательно-диверсионной операцией. «Сценарий убийства посла был показан в сериале за два года до покушения», – утверждает издание.

    По данным журналистов, организаторы стремились представить Турцию страной, неспособной защитить иностранных дипломатов. Целью было спровоцировать международный резонанс и испортить отношения между Москвой и Анкарой. В подготовке нападения обвиняют структуру FEТО, признанную террористической организацией.

    Одним из доказательств подготовки стал эпизод сериала Nizama Adanmis Ruhlar, вышедший в декабре 2014 года. В нем показали сцену покушения на посла во время выставки. Следствие установило, что реплики персонажей совпадали с реальным планом действий. Убийцу Мевлюта Мерта Алтынташа готовили несколько месяцев, собирая данные о маршрутах и мерах безопасности Карлова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, уголовный суд Анкары связал убийство российского дипломата с деятельностью запрещенной организации FETO.

    Обвиняемый по этому делу Хусейн Кетуче запросил у турецкого правосудия полного оправдания.

    Один из предполагаемых организаторов преступления скрылся в Канаде под вымышленным именем.

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    6 июля 2026, 08:27 • Новости дня
    Суд Анкары признал убийство посла Карлова шпионской операцией

    Суд Анкары связал убийство посла Карлова с организацией FETO

    Суд Анкары признал убийство посла Карлова шпионской операцией
    @ Burhan Ozbilici/AP/TASS

    Tекст: Мария Иванова

    В Анкаре уголовный суд решил, что убийство российского посла Андрея Карлова было не только терактом, но и тщательно спланированной шпионской операцией.

    Турецкие инстанции квалифицировали преступление 2016 года как политический и военный шпионаж, передает ТАСС со ссылкой на газету Sabah.

    По данным 34-го суда по уголовным делам столицы Турции, запрещенная организация FETO хотела выставить республику небезопасным государством. «После провала попытки госпереворота 15 июля ячейки FETO привели в действие дьявольский план по втягиванию Турции в войну», – цитирует издание материалы дела.

    Суд выяснил, что Турция стала мишенью из-за сближения с Россией. Разведку перед покушением проводили сторонники FETO, внедренные в профильный отдел турецкой спецслужбы. Они собирали данные о маршрутах дипломата, автомобилях и выяснили, что Андрей Карлов из доверия к местным властям не пользовался охраной.

    Стрелка Мевлюта Алтынташа готовили к нападению четыре месяца. При этом организаторы пытались переложить вину на джихадистов, чтобы скрыть свой след. Один из фигурантов, Джемаль Караата, сбежал в США, а затем укрылся в Канаде, опасаясь мести.

    Посол погиб 19 декабря 2016 года на открытии фотовыставки, ему посмертно присвоили звание Героя России. В марте 2021 года пятерых соучастников приговорили к пожизненному заключению, еще восьмерым дали от пяти до 15 лет тюрьмы. Шестерых человек оправдали, а дела беглецов выделили в отдельное производство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом 2023 года турецкие спецслужбы задержали супругу полицейского, застрелившего посла России Андрея Карлова.

    Один из подозреваемых организаторов убийства дипломата, член FETO Джемаль Караата, скрывается в Канаде под вымышленным именем и находится в международном розыске

    Обвиняемый по этому делу Хусейн Кетуче попросил суд оправдать его и заявил о полном отсутствии доказательств своей вины.

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    5 июля 2026, 06:16 • Новости дня
    Трамп сравнил Европу со странами третьего мира
    Трамп сравнил Европу со странами третьего мира
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Европа превращается в третий мир, заявил президент США Дональд Трамп.

    «Европа узнает, что когда принимаешь преступников третьего мира, становишься страной третьего мира», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Трамп также отметил, что такое превращение идет очень быстро, «глазом не успеешь моргнуть».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США раскритиковал миграционную политику европейских стран и назвал ее катастрофой.

    Ранее Трамп во время встречи с премьером Британии Киром Стармером предсказал крах Европы при сохранении текущей миграционной политики.

    Западные СМИ отмечали, что американский лидер принял меры, усиливающие напряженность в отношениях с европейскими странами.

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    6 июля 2026, 13:10 • Новости дня
    МИД Турции раскрыл секрет спасения НАТО перед саммитом альянса

    Глава МИД Турции назвал дружбу Трампа и Эрдогана спасением для НАТО

    МИД Турции раскрыл секрет спасения НАТО перед саммитом альянса
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Мария Иванова

    Личные связи президентов США и Турции позволят преодолеть внутренние разногласия Североатлантического альянса на открывающемся во вторник саммите в Анкаре, отмечает The New York Times.

    Анкара намерена использовать связи своего лидера для преодоления разногласий между странами военного блока, пишет The New York Times. Встреча делегаций 32 государств начнется в турецкой столице уже во вторник.

    «Для Трампа это просто вопрос доверия и дружбы», – заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Он добавил, что республика планирует направить эту связь на благо всего Североатлантического альянса.

    Главной темой саммита станут военные бюджеты и достижение цели по расходам в размере 5% ВВП. Несмотря на угрозы американского президента сократить роль Вашингтона в организации, турецкий дипломат ожидает спокойного хода технических дискуссий.

    Фидан также подчеркнул готовность страны содействовать новым мирным переговорам по урегулированию конфликта на Украине. По мнению министра, для достижения реального результата Москве и Киеву необходимо американское влияние.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Североатлантический альянс объявил о проведении летнего саммита в Анкаре.

    Руководство военного блока запланировало исключение украинского лидера из основной программы мероприятия ради Дональда Трампа.

    Американский президент ранее отложил формальный выход США из организации на фоне разногласий по Ирану.

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    6 июля 2026, 01:30 • Новости дня
    Трамп попросил главу ФИФА отменить красную карточку нападающего сборной США
    Трамп попросил главу ФИФА отменить красную карточку нападающего сборной США
    @ Chris Kleponis/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американский лидер Дональд Трамп лично обратился к главе ФИФА Джанни Инфантино с просьбой отменить дисквалификацию форварда сборной США Фоларина Балогуна на чемпионате мира по футболу, сообщает Reuters.

    «Трамп позвонил Инфантино, чтобы попросить руководство мирового футбола пересмотреть удаление», – процитировало Reuters источник, знакомый с содержанием разговора.

    Трамп позднее поблагодарил ФИФА за то, что она, по его словам, поступила правильно и отменила «великую несправедливость» по отношению к американскому футболисту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сообщалось, что представители Белого дома напрямую обратились в ФИФА с просьбой отменить красную карточку Балогана на чемпионате мира.

    В воскресенье дисциплинарный комитет ФИФА приостановил действие красной карточки Балогана.

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    5 июля 2026, 00:22 • Новости дня
    Путин и Трамп провели четвертый за год телефонный разговор
    Путин и Трамп провели четвертый за год телефонный разговор
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    «Телефонный разговор двух глав государств начался с того, что Президент Владимир Путин лично поздравил Дональда Трампа и весь американский народ со знаковым праздником», – сказал Ушаков.

    По его словам, беседа стала уже четвертой в году и носила не только протокольный, но и деловой, весьма конструктивный характер. Лидеры отметили важность бережного отношения к общим страницам истории России и США. Стороны подчеркнули союзничество в годы Второй мировой войны, сообщается на сайте Кремля.

    Ушаков добавил, что в США широко отмечался День независимости, празднования проходили пышно и масштабно, как это умеет организовывать Трамп. На это, по словам Ушакова, обратил внимание в разговоре российский президент.

    Путин и Трамп по телефону обсудили актуальные сюжеты двусторонней и международной повестки дня.

    Путин пожелал Трампу успешного проведения чемпионата мира по футболу в США.

    «Стоит упомянуть о том, что российская сторона была инициатором предыдущего телефонного контакта – 14 июня, в день 80-летия Дональда Трампа. На этот раз с предложением провести разговор именно в день празднования 250-летия независимости США вышли американские партнёры, и это о многом говорит», – сказал Ушаков.

    Путин и Трамп подчеркнули важность продолжения контактов двух стран. Они договорились вновь созвониться уже в ближайшее время. 

    Разговор президентов России и США продлился 1 час 25 минут. Разговор стал 14-м за полтора года, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 14 июня Путин позвонил Трампу, поздравил его с 80-летием и обсудил развитие двусторонних контактов и ситуацию вокруг готовящегося меморандума США и Ирана.

    В апреле президенты России и США в телефонном разговоре обсудили ситуацию на Украине и в Иране, попытку покушения на американского лидера и перспективы взаимовыгодных проектов.

    В марте Путин и Трамп провели телефонные переговоры, которые длились около часа. После беседы Трамп объявил о временном снятии части санкций.

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    4 июля 2026, 22:33 • Новости дня
    Трамп провел телефонный разговор с Зеленским

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп в субботу провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщил журналист Барак Равид.

    «Зеленский поговорил с президентом Трампом в субботу и поздравил его с 250-летием независимости США», – сообщил Равид в X.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 4 июля Соединенные Штаты отмечают 250-летие своей независимости.

    Британский монарх поздравил Трампа и американский народ с 250-летием независимости Соединенных Штатов, подчеркнув уникальность двусторонних отношений.

    Президент России Владимир Путин направил американскому коллеге поздравительную телеграмму.

    Песков не стал подтверждать или опровергать возможность беседы президентов России и США.

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    5 июля 2026, 01:24 • Новости дня
    Путин напомнил Трампу о вкладе России в становление государственности США

    Tекст: Антон Антонов

    Во время телефонного разговора с главой американского государства Дональдом Трампом президент России Владимир Путин отметил вклад России в становление американской государственности, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    «Президент Владимир Путин лично поздравил Дональда Трампа и весь американский народ со знаковым праздником, напомнив о вкладе России в становление американской государственности», – сообщил Ушаков.

    Как отметил Ушаков, в США 4 июля отмечается национальный праздник – 250 лет появления независимости. Накануне Путин направил Трампу поздравительную телеграмму, в которой выразил уверенность, что развитие конструктивных, равноправных и взаимовыгодных связей отвечает интересам народов двух стран и всего мирового сообщества, сообщается на сайте Кремля.

    Помощник президента напомнил, что ранее, ко дню России 12 июня, Трамп прислал на имя Путина теплое поздравительное послание. В нем, по словам Ушакова, американский лидер воздал дань уважения богатой истории и культуре России, а также стойкости российского народа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин направил Трампу поздравительную телеграмму по случаю 250-летия независимости США и подчеркнул общую ответственность двух стран за мировую стабильность.

    Путин и Трамп по инициативе американской стороны провели четвертый в 2026 году телефонный разговор и отметили важность бережного отношения к общим страницам истории двух стран.

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    6 июля 2026, 20:04 • Новости дня
    Трамп высмеял Мелони из-за совместной фотографии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп опубликовал совместную фотографию с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, снабдив ее шуточной подписью.

    На опубликованном снимке глава итальянского правительства запечатлена смотрящей на американского лидера, передает ТАСС. В комментарии к фотографии Трамп написал: «Необходим запрет на приближение».

    Ранее Мелони назвала полностью выдуманными заявления Трампа о просьбах сфотографироваться на саммите G7. Позже глава итальянского правительства резко раскритиковала американского лидера за ложь и предательство друзей. Вскоре политик выразила надежду на возвращение двустороннего диалога с Вашингтоном в конструктивное русло.

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    5 июля 2026, 00:35 • Новости дня
    Путин и Трамп обсудили урегулирование конфликта на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Во время телефонного разговора президенты России Владимир Путин и США Дональд Трамп обсудили украинское урегулирование, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    «Президенты естественно затронули тему украинского урегулирования, в том числе с учётом предстоящего участия Дональда Трампа в саммите НАТО в Турции 7–8 июля», – отметил Ушаков.

    По словам Ушакова, в разговоре была вновь подчеркнута предпочтительность для Москвы политико-дипломатического урегулирования конфликта при обязательном учете известных принципиальных российских подходов. Ушаков добавил, что Трамп подтвердил готовность содействовать скорейшему прекращению боевых действий и поиску мирных решений по преодолению кризиса, сообщается на сайте Кремля.

    Ушаков рассказал, что спецпредставители американского президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер продолжат посреднические усилия и готовы «в удобное время» приехать в Москву.

    Ушаков указал, что просматриваются колоссальные перспективы взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами. По его словам, Трамп отметил, что для реализации такого потенциала следовало бы как можно скорее завершить украинский конфликт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин и Трамп провели четвертый за год телефонный разговор. Разговор президентов России и США продлился 1 час 25 минут.

    14 июня Путин позвонил Трампу, поздравил его с 80-летием.

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    7 июля 2026, 11:22 • Новости дня
    Турция заявила о центральной роли в безопасности Европы

    Турция: Европейскую безопасность нельзя сводить лишь к интересам Евросоюза

    Турция заявила о центральной роли в безопасности Европы
    @ Juliane Sonntag/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что европейскую безопасность нельзя сводить исключительно к Европейскому союзу, поскольку она требует более целостного подхода. В этой связи он подчеркнул центральную роль Турции.

    Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выступил на мероприятии Центра стратегических исследований в Анкаре, передает Anadolu.

    «Европейскую безопасность нельзя сводить исключительно к Европейскому союзу, поскольку она требует более целостного подхода», – подчеркнул дипломат.

    Глава ведомства отметил необходимость выработки долгосрочного видения для НАТО. По его словам, разногласия между США и Европой не приведут к кризису, а участие Дональда Трампа в саммите альянса крайне важно для урегулирования проблем.

    Турция поддерживает суверенитет Украины, однако для стабильности в регионе необходимо сохранять открытые дипломатические каналы с Россией, уверен министр. Он также добавил, что обладающие мощной оборонной промышленностью Анкара и Британия являются естественными участниками европейской системы безопасности.

    Европейским странам следует взять на себя больше ответственности и не воспринимать призывы Вашингтона к справедливому распределению нагрузки как угрозу, резюмировал Фидан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Турции Хакан Фидан назвал личные связи лидеров США и Турции спасением для Североатлантического альянса.

    Глава Пентагона Пит Хегсет призвал европейских союзников взять на себя главную роль в защите континента.

    В июне турецкий министр подчеркнул важность совместных усилий Анкары и Москвы для безопасности в Черном море.

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