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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Российский футбол сидит под замком в УЕФА

    Российский футбол оказался заперт в УЕФА, единственной конфедерации, где к нему относятся хуже всех, без единого запасного выхода. Была бы половина в Азии, была бы открытая дверь. «Барселоны» за ней нет, зато есть Роналду, Шанхай и ОАЭ, есть сборная Узбекистана и Китая, есть живой футбол вместо карантина.

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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Грабеж Крыма – традиция Запада

    Европейцы вообще, и голландцы в частности, грабили всех и всегда. Именно на грабеже выстроено благополучие большинства европейских стран. И Крым они грабили неоднократно, в последний раз – совсем недавно.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Зачем нам Европа

    Нынешняя Европа чужда нам, и русские становятся в ней все более чужими, уже не пытаясь сойти за своих. Но чужда она была и Достоевскому, а все же он говорил про «священные камни Европы».

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    9 июля 2026, 15:28 • Новости дня

    Во Франции из-за аномальной жары повторно остановили АЭС «Гольфеш»

    Французская компания EDF остановила работу АЭС «Гольфеш» из-за жары

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Единственный действующий реактор АЭС «Гольфеш» на юго-западе Франции прекратил выработку энергии из-за критического повышения температуры воды в реке, необходимой для его охлаждения.

    Во Франции из-за жары приостановили работу АЭС «Гольфеш» . Решение о приостановке работы предприятия связано с сильным нагревом реки Гаронна. Ожидается, что к пятнице температура воды, используемой для охлаждения реакторов, превысит 28 градусов по Цельсию. По местным правилам сбрасываемая обратно жидкость не должна быть горячее этого значения, передает ТАСС.

    «В целях соблюдения нормативных требований в качестве превентивной меры энергоблок номер два АЭС \»Гольфеш\» был остановлен в четверг, 9 июля, в 11:30», – заявили в пресс-службе компании-оператора EDF.

    Станция имеет два реактора мощностью 1,3 гигаватта. Первый из них прекратил работу еще в марте ради профилактики и замены ядерного топлива. При этом метеослужба Meteo-France объявила оранжевый уровень погодной опасности в 72 департаментах из-за жары до 40 градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня энергетики уже останавливали работу реакторов станции «Гольфеш» из-за сильного нагрева реки Гаронна.

    В том же месяце метеорологи зафиксировали во Франции более 170 температурных рекордов. Прошлым летом аномальная жара также вынудила атомные электростанции страны сократить мощности.

    7 июля 2026, 23:25 • Новости дня
    Макрон оконфузился перед четой Эрдоган
    Макрон оконфузился перед четой Эрдоган
    @ кадр из видео

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Франции Макрон, прибывший в Анкару на саммит НАТО, присутствовал на ужине, устроенном для лидеров стран-участниц и их супругов, однако на входе в президентский дворец французский лидер сумел привлечь к себе объективы мировых СМИ очередных конфузом.

    У дверей президентского комплекса гостей встречали президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его супруга Эмине, пишет Haberler.

    Макрон с супругой Брижит поприветствовали чету Эрдоган, после чего французский лидер попытался поцеловать руку Эмине. Но она не позволила ему это сделать.

    На кадрах видно, как Макрон склонился над рукой супруги президента Турции, но она настойчиво удерживает француза от несвойственной на востоке любезности.

    Этот момент был запечатлен на камеры нескольких СМИ и быстро распространился в сети.

    Пока Макрон тщетно пытался приветственно облобызать руку Эмине, Эрдоган  протянул руку Брижит и слегка задержал ее ладонь в своей. После чего президент Турции взял Макрона за руку, поставил рядом с собой для совместного  фото.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале французский политик Филиппо высмеял очередной конфуз Макрона с женой в самолете. До этого Макрон появился на публике с залитым кровью глазом, и СМИ, и коллеги-политики, и граждане Франции принялись шутить на все лады о том, как французский лидер провинился и супруга наказала его тяжелым ударом.

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    8 июля 2026, 22:17 • Новости дня
    Гидрометцентр спрогнозировал рост температуры в Московском регионе

    Гидрометцентр спрогнозировал рост температуры до 31 градуса в Московском регионе

    Гидрометцентр спрогнозировал рост температуры в Московском регионе
    @ Арина Антонова/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    К концу рабочей недели в Московском регионе ожидается усиление жары до 31 градуса, сообщили в Гидрометцентре.

    «Днем в пятницу, 10 июля, температура воздуха в Москве может подняться до 25-27 градусов выше нуля, в Подмосковье воздух прогреется от плюс 22 до плюс 27 градусов, на востоке области – до плюс 31 градуса», – сообщили синоптики.

    Рост температуры прогнозируется на фоне облачной погоды с прояснениями и осадков. По данным Гидрометцентра, ночью и днем в столичном регионе ожидается кратковременный дождь, местами гроза, в Подмосковье местами возможен сильный дождь и ливень. Ветер в пятницу будет восточной четверти, со скоростью 6-11 м/с, местами порывы достигнут 15 м/с, , передает ТАСС.

    Ранее ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова отмечала, что пятничная погода в столице может стать очень теплой и душной из-за повышенной влажности. Между тем осадки ожидаются и накануне, в четверг, 9 июля: прогнозируется кратковременный дождь, по области местами сильный, а также гроза в отдельных районах.

    По ночному прогнозу на четверг в Москве ожидается до 17 градусов тепла, по области – до 18 градусов. Днем в столице синоптики ждут 20-22 градуса, в Подмосковье – 19-24 градуса, при этом на востоке области не исключено повышение температуры до 29 градусов выше нуля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что жителей столицы ожидает облачная погода с прояснениями, местами пройдут кратковременные осадки.

    Синоптики спрогнозировали появление редкого суперциклона над Центральной Россией.

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    8 июля 2026, 19:35 • Видео
    США возобновили войну с Ираном

    Президент США Дональд Трамп заявил, что декларация о прекращении боевых действий с Ираном более не действует. Стороны возобновили обмен ракетными ударами. Надолго ли вернулась война?

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    7 июля 2026, 16:42 • Новости дня
    Ле Пен вернула право баллотироваться в президенты Франции
    Ле Пен вернула право баллотироваться в президенты Франции
    @ Michtof/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Французский политик Марин Ле Пен формально сможет принять участие в выборах президента страны в 2027 году, пишет агентство France-Presse (AFP).

    Апелляционная инстанция смягчила наказание лидеру фракции «Национальное объединение», передает РИА «Новости».

    В марте прошлого года суд запретил ей избираться в органы государственной власти на пять лет из-за дела о растрате средств Европарламента. Запрет вступил в силу немедленно, несмотря на поданную апелляцию. В итоге срок ограничения был снижен до 45 месяцев, при этом 30 из них назначены условно.

    «Марин Ле Пен была приговорена к 15 месяцам реального запрета избираться и сможет априори быть кандидатом на президентских выборах», – отмечает AFP.

    Поскольку первоначальное наказание начало действовать весной прошлого года, реальный срок запрета считается уже отбытым. Таким образом, политик вернула себе право бороться за пост главы государства.

    Кроме того, политику назначен штраф в размере 100 тыс. евро и три года лишения свободы. Из них два года условно, а один год – с ношением электронного браслета. Ранее она отмечала, что откажется от ведения избирательной кампании с браслетом. В таком случае партию на выборах может представить Жордан Барделла.

    Напомним, парижский суд признал Марин Ле Пен виновной в растрате средств Евросоюза. Судья приговорила политика к солидному штрафу и запрету избираться в течение пяти лет.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о целенаправленном устранении конкурента перед президентскими выборами.

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    8 июля 2026, 14:29 • Новости дня
    В Грузии задержали разыскиваемого Францией гражданина России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сотрудники пограничной полиции поймали в Тбилиси российского гражданина, который находился в розыске по запросу французских властей, сообщили в грузинском МВД.

    Мужчина числился в базе данных Интерпола по запросу Франции за совершение особо тяжкого преступления, сообщает ТАСС.

    Операция прошла в рамках специальных следственных мероприятий. Сейчас власти готовят необходимые документы для начала процедуры экстрадиции подозреваемого.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае сотрудники Интерпола задержали во Внуково депортированного из Грузии россиянина.

    В июне власти ОАЭ передали российским правоохранителям двух фигурантов международных уголовных дел.

    В августе прошлого года грузинские полицейские поймали в Батуми разыскиваемого по линии Интерпола гражданина Украины.

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    7 июля 2026, 12:00 • Новости дня
    В результате взрывов в Дамаске во время визита Макрона пострадали 18 человек

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Во время взрывов в столице Сирии в момент пребывания в городе президента Франции Эммануэля Макрон пострадали десятки людей, сообщили в МВД страны.

    Не менее 18 человек пострадали в Дамаске в результате двух взрывов, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Одно из взрывных устройств было заложено в мусорку рядом с отелем Four Seasons, где остановился сам Макрон. Другая бомба была в припаркованной поблизости машине.

    В момент инцидента французского лидера в гостинице не было. Он находился на переговорах с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа в президентском дворце, откуда звуки взрывов не были слышны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент Франции Эммануэль Макрон прибыл с официальным визитом в Дамаск.

    В Дамаске произошла серия взрывов в непосредственной близости от гостиницы, в которой разместился Макрон.

    Французский лидер запланировал обсуждение возможностей экономического сотрудничества с переходным руководством страны.

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    9 июля 2026, 05:57 • Новости дня
    Французские следователи допрашивали Дурова шесть часов

    Французские следователи в четвертый раз допросили Дурова по делу Telegram

    Французские следователи допрашивали Дурова шесть часов
    @ Дмитрий Орлов/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    В Париже основатель Telegram Павел Дуров провел более шести часов на допросе у следователей, пишет Figaro со ссылкой на Agence France-Presse.

    Допрос проходил в рамках дела, открытого в 2024 году и касающегося возможной причастности платформы к преступной деятельности. Это был уже четвертый допрос Дурова с момента предъявления ему обвинений в 2024 году. На допрос он прибыл утром в черных брюках, худи и кроссовка, пишет Figaro.

    «Почти два года спустя после привлечения Павла Дурова к уголовной ответственности по-прежнему не существует ни одного элемента, подтверждающего обоснованность обвинений», – заявили адвокаты Дурова.

    Они добавили, что поданы жалобы как во Франции, так и в европейские судебные инстанции.

    Представители Telegram сообщили AFP, что после задержания Дурова во Франции единственным изменением стало то, что французские власти начали корректно направлять свои судебные запросы в компанию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Париже обвинил Дурова в шести правонарушениях и ему грозит до десяти лет тюрьмы.

    В июне 2025 года Дуров заявил о непонимании выдвинутых ему обвинений и о сохранении запрета на выезд из Франции.

    В 2025 году Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже по обвинению в соучастии в администрировании платформы для совершения незаконных транзакций.

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    7 июля 2026, 21:44 • Новости дня
    Ле Пен объявила о планах баллотироваться в президенты Франции в 2027 году
    Ле Пен объявила о планах баллотироваться в президенты Франции в 2027 году
    @ Alexis Sciard/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Французский политик Марин Ле Пен подтвердила намерение баллотироваться на пост президента страны в 2027 году.

    Решение о выдвижении кандидатуры было принято по итогам совещания партии «Национальное объединение», передает ТАСС.

    «Я буду участвовать в президентских выборах», – заявила лидер парламентской фракции. Свое заявление она сделала во время выступления в эфире телеканала TF1.

    Напомним, апелляционная инстанция смягчила наказание лидеру фракции «Национальное объединение».

    В марте прошлого года политик заявила о намерении обжаловать первоначальный обвинительный приговор.

    На фоне судебных разбирательств большинство французских избирателей выразили готовность голосовать на выборах за Жордана Барделла.

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    9 июля 2026, 11:37 • Новости дня
    Politico: Макрон рискует утратить оборонное наследие Франции
    Politico: Макрон рискует утратить оборонное наследие Франции
    @ Adrian Wyld/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Финансовые ограничения и возможная победа правых сил ставят под угрозу стремление французского лидера Эммануэля Макрона укрепить роль Парижа в НАТО и европейской безопасности.

    Президент Франции Эммануэль Макрон незаметно покинул свой последний саммит НАТО, что символизирует угрозу его оборонному наследию из-за бюджетных проблем и перспективы прихода к власти крайне правых, пишет Politico.

    За почти десять лет руководства страной он превратил Париж в ведущую силу альянса, разместив войска на границе с Россией и призывая Европу к большей независимости от США.

    «Саммит ясно показал, что европейцы вкладывают все больше средств и предпринимают все больше действий для своей защиты. Я, например, выступаю за это уже девять лет», – заявил Макрон журналистам по итогам мероприятия. Однако его достижения, включающие рост военных расходов и планы по подключению европейских стран к французским силам ядерного сдерживания, могут оказаться под угрозой.

    Лидер крайне правых Марин Ле Пен, лидирующая в опросах, уже дала понять, что в случае победы намерена существенно сократить участие Франции в НАТО и Евросоюзе. В мае она пообещала вывести страну из объединенного командования альянса, повторив шаг генерала Шарля де Голля 1966 года, и переориентировать блок на борьбу с радикальным исламизмом.

    Кроме того, будущему президенту придется решать проблему ухудшения государственных финансов. К 2030 году Париж планирует тратить на оборону чуть более 2,5% ВВП, что далеко от цели НАТО в 3,5% к 2035 году. При государственном долге свыше 115% ВВП найти дополнительные средства будет крайне сложно. Тем временем Германия стремительно наращивает военный бюджет, который в следующем году должен достичь 109,7 млрд евро против 63,3 млрд евро у Франции к 2027 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ядерный арсенал Франции вырос до 370 боеголовок.

    Власти Норвегии ранее согласились разместить на своей территории французские стратегические боеприпасы.

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    7 июля 2026, 10:45 • Новости дня
    Возле отеля Макрона в Дамаске прогремели взрывы

    Несколько взрывных устройств сработали рядом с отелем Макрона в Дамаске

    Tекст: Мария Иванова

    В столице Сирии произошла серия взрывов в непосредственной близости от гостиницы, в которой разместился президент Франции Эммануэль Макрон.

    Несколько взрывных устройств сработали в Дамаске недалеко от отеля, где остановился французский лидер, передает РИА «Новости». Агентство ссылается на сообщение Reuters, полученное от источника в службе безопасности.

    «Несколько взрывных устройств сработали рядом с отелем в Дамаске, где остановился Макрон», – говорится в публикации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент Франции Эммануэль Макрон прибыл с официальным визитом в Дамаск. Французский лидер запланировал обсуждение возможностей экономического сотрудничества с переходным руководством страны.

    За несколько дней до этого в сирийской столице недалеко от Дворца правосудия прогремел смертельный взрыв.

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    6 июля 2026, 21:52 • Новости дня
    Макрон прибыл с официальным визитом в Сирию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл с официальным визитом в Дамаск, сообщило сирийское государственное телевидение.

    Он стал первым западным лидером, посетившим Сирию после смены власти в декабре 2024 года, передает ТАСС.

    В ходе пребывания в сирийской столице Макрон проведет переговоры с президентом Ахмедом аш-Шараа. Как сообщает государственное телевидение, французский лидер намерен призвать Дамаск «играть более активную роль в снижении напряженности в регионе».

    Ранее пресс-служба президента Сирии сообщила, что глава Франции нанесет визит для укрепления двусторонних отношений. Указывалось, что Макрона сопровождает делегация, в состав которой вошли инвесторы и представители французских компаний. Политики также проведут круглый стол с участием обеих делегаций.

    Ранее сообщалось, что Макрон запланировал поездку в Дамаск вместе с делегацией инвесторов.

    Незадолго до этого сирийский лидер Ахмед аш-Шараа потребовал вывода израильских войск из буферной зоны на юге страны. В прошлом году Министерство финансов США исключило главу арабской республики из санкционного списка.

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    7 июля 2026, 23:46 • Новости дня
    Убийцам покушавшейся на бизнесмена в Монако женщины предъявлено обвинение

    Убийцам покушавшейся на бизнесмена в Монако предъявили обвинение

    Tекст: Катерина Туманова

    Двух украинцев, сотрудника украинской разведки и бывшего правоохранителя, задержали по подозрению в убийстве женщины, которая могла организовать взрыв в Монако, связанный с покушением на Вадима Ермолаева.

    Офис генерального прокурора Украины подтвердил задержание подозреваемых в убийстве Анастасии Березовской, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание «Украинская правда».

    Тело погибшей было обнаружено под Киевом во вторник. Задержанными оказались сотрудник главного управления разведки и бывший сотрудник правоохранительных органов.

    «При процессуальном руководстве офиса генерального прокурора двум задержанным лицам сообщено о подозрении в умышленном убийстве гражданки Украины Анастасии Березовской. Им инкриминируют умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц», – говорится в официальном заявлении ведомства.

    По данным следствия, преступление было совершено после возвращения женщины на Украину.

    Ранее Интерпол объявил Березовскую в розыск по подозрению в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева.

    Инцидент произошел 29 июня в Монако, где в результате взрыва пострадали три человека, включая самого предпринимателя. Местная прокуратура отказалась квалифицировать произошедшее как теракт. По версии французских журналистов, взрыв мог быть организован СБУ в качестве предупреждения для Ермолаева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Монако назвали причиной теракта заминированную посылку. Замгенпрокурора княжества Морган Раймон заявил о дистанционном подрыве бизнесмена.

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    9 июля 2026, 10:59 • Новости дня
    Заявление канцлера Мерца о помощи Киеву вызвало возмущение во Франции

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Киеву нужно перестать помогать после заявления канцлера Германии Фридриха Мерца, заявил лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    Политик выразил глубокое недоумение планами немецкого руководства, передает РИА «Новости».

    На своей странице в соцсети он прокомментировал публикацию канцлера Германии Фридриха Мерца о полной поддержке Киева и выделении 70 млрд евро. «Что означает миллиарды и миллиарды, оплаченные французами… Затем нам скажут, что мы должны прекратить возмещать расходы на лекарства, заморозить пенсии, повысить налоги, потому что «у нас нет денег»!… Хватит», – написал Филиппо.

    Ранее по итогам саммита в Анкаре страны НАТО подписали декларацию о предоставлении украинской стороне военной помощи на 70 млрд евро в текущем и следующем годах. При этом министр обороны Германии Борис Писториус отмечал, что именно Берлин планирует сделать крупнейший индивидуальный взнос среди всех участников альянса.

    Несмотря на столь громкие заявления, сам Мерц предпочел не раскрывать точный размер будущего транша в рамках очередного пакета военной поддержки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо потребовал остановить военную помощь Киеву.

    Французский политик неоднократно выступал против финансирования союзников на фоне трудного экономического положения страны.

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    8 июля 2026, 08:52 • Новости дня
    Синоптики спрогнозировали появление редкого суперциклона над Центральной Россией

    Синоптик Тишковец сообщил о надвигающихся на Москву аномальных ливнях

    Tекст: Мария Иванова

    Из-за редкого слияния двух мощных циклонов в предстоящие выходные на Москву обрушатся аномальные ливни, которые принесут до 80% месячной нормы осадков.

    Грандиозный процесс слияния двух атмосферных вихрей ожидается над территорией Русской равнины, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале. «Богатое на погодные катаклизмы лето, по всей видимости, не исчерпало лимит на сюрпризы», – отметил синоптик.

    Редкое метеорологическое явление называют эффектом Фудзивары. Циклон «Бернадетт» со стороны Балтийского моря встретится с термическим вихрем с севера Каспия. Подобное взаимодействие в летний сезон фиксируется всего один раз в десять лет.

    Атмосферные массы начнут вращаться друг вокруг друга и сольются в гигантский регенерирующий суперциклон. Ядро стихии окажется над Центральной Россией, где за субботу и воскресенье выпадет до 80% месячной нормы осадков. Это составляет около пяти или шести ведер воды на квадратный метр.

    Формирование подобных суперциклонов в европейской части страны является крайне нетипичным. Огромный вихрь масштабом в тысячи километров будет определять ненастную погоду на всей территории Русской равнины в течение ближайшей недели.

    Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова также предупредила о дождях в Москве.

    Между тем синоптики зафиксировали второй самый жаркий июнь в истории России.

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    7 июля 2026, 15:32 • Новости дня
    Суд Парижа подтвердил приговор Ле Пен за растрату

    Суд Парижа подтвердил приговор Ле Пен за растрату средств ЕП

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Апелляционный суд Парижа оставил в силе обвинительный приговор лидеру фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен за нецелевое использование средств Европейского парламента.

    Апелляционная инстанция вынесла решение по громкому делу лидера правой партии «Национальное объединение». Судьи согласились с выводами о растрате денег Европейского парламента, передает РИА «Новости».

    «Марин Ле Пен признана виновной», – говорится в материале французских журналистов. Телеканал BFMTV первым сообщил о завершении рассмотрения апелляции известного политика.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее парижский суд признал Марин Ле Пен виновной в растрате средств Евросоюза.

    Политика приговорили к четырем годам лишения свободы и дисквалификации в избирательных правах на пять лет. Лидер французских правых сразу сообщила о намерении обжаловать данный вердикт.

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    9 июля 2026, 14:53 • Новости дня
    Россиянка погибла от теплового удара на юге Испании

    Жившая в Севилье россиянка скончалась из-за аномальной жары

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Жертвой экстремальных температур в испанской Андалусии стала 59-летняя уроженка России, которая долгое время находилась под палящим солнцем.

    Уроженка России умерла на юге Испании в результате теплового удара. Трагический инцидент произошел в автономном сообществе Андалусия, передает ТАСС.

    По данным регионального департамента здравоохранения, это уже четвертый случай гибели людей от высоких температур с начала текущего периода жары на юге страны.

    «Погибшая – 59-летняя женщина, родившаяся в России и проживавшая в Севилье с 2014 года», – уточнили местные власти. Отмечается, что смертельный исход наступил после длительного пребывания на улице в условиях экстремального зноя.

    Синоптики прогнозировали, что 9 июля воздух в Севилье прогреется до 36 градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, июньский зной в Испании унес жизни порядка 900 человек. Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил о гибели более 1,3 тыс. жителей Европы за одну неделю.

    Еще до прихода календарного лета от аномальной жары в Испании погиб 101 человек.

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    Европа близка к провалу в подготовке к зиме без российского газа

    Европейские компании продолжают медлить с подготовкой к новому отопительному сезону, и так мало закачивают газа в хранилища. Это чревато проблемами зимой. Особенно непростая ситуация наблюдается в Германии. Европейские власти при этом не просто бездействуют. Они еще и умудряются вводить запреты против поставщиков газа – а именно против российского СПГ, добивая свою экономику. Подробности

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    ФСБ сломала 40-дневный план Зеленского против России

    Украина планировала беспрецедентную серию терактов в России, сообщает ФСБ. Однако намерения противника пресечены силами спецслужбы. Целями были высокопоставленные военнослужащие Минобороны РФ. Задержана 25-летняя девушка, следившая за одним из офицеров, и мужчина, завербованный под угрозой уголовного преследования жены. Какие цели преследует Киев и что может предпринять Россия? Подробности

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    Как зенитные ракетные войска внедрили искусственный интеллект в армию

    В среду, 8 июля, Россия отмечает День зенитных ракетных войск (ЗРВ), входящих в систему войск ПВО/ПРО Воздушно-космических сил РФ. Именно с ЗРВ еще несколько десятилетий назад началась эпоха внедрения в советские войска систем искусственного интеллекта – которые сегодня становятся ключевым фактором повышения эффективности боевых действий, особенно против угроз с воздуха. Подробности

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    Европейцы отказываются от американской оборонки

    На саммите НАТО в Анкаре заключены сделки на 50 млрд долларов. Генсек альянса Марк Рютте объявил о «новой эре трансатлантического промышленного сотрудничества» Северной Америки и Европы. Однако на полях саммита звучат сомнения: военное сотрудничество с Вашингтоном вступает в противоречие с концепцией «Покупай европейское». Насколько реально создание независимого от США европейского ВПК? Подробности

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    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

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    • США возобновили войну с Ираном

      Президент США Дональд Трамп заявил, что декларация о прекращении боевых действий с Ираном более не действует. Стороны возобновили обмен ракетными ударами. Надолго ли вернулась война?

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      «Евросоюз трансформируется в военно-политико-экономический блок. Это совсем другая реальность», – заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Чем эта реальность отличается от прежней? Как ни странно, многим.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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