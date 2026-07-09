Во Франции из-за аномальной жары повторно остановили АЭС «Гольфеш»

Французская компания EDF остановила работу АЭС «Гольфеш» из-за жары

Tекст: Тимур Шайдуллин

Во Франции из-за жары приостановили работу АЭС «Гольфеш» . Решение о приостановке работы предприятия связано с сильным нагревом реки Гаронна. Ожидается, что к пятнице температура воды, используемой для охлаждения реакторов, превысит 28 градусов по Цельсию. По местным правилам сбрасываемая обратно жидкость не должна быть горячее этого значения, передает ТАСС.

«В целях соблюдения нормативных требований в качестве превентивной меры энергоблок номер два АЭС \»Гольфеш\» был остановлен в четверг, 9 июля, в 11:30», – заявили в пресс-службе компании-оператора EDF.

Станция имеет два реактора мощностью 1,3 гигаватта. Первый из них прекратил работу еще в марте ради профилактики и замены ядерного топлива. При этом метеослужба Meteo-France объявила оранжевый уровень погодной опасности в 72 департаментах из-за жары до 40 градусов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня энергетики уже останавливали работу реакторов станции «Гольфеш» из-за сильного нагрева реки Гаронна.

В том же месяце метеорологи зафиксировали во Франции более 170 температурных рекордов. Прошлым летом аномальная жара также вынудила атомные электростанции страны сократить мощности.