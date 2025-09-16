Французский политик Филиппо потребовал прекращения поддержки Киева европейцами

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, европейские государства должны прекратить предоставление любой помощи Украине, передает ТАСС. Политик подчеркнул на своей странице в соцсети X: «Больше ни евро, ни оружия, ни солдата Украине».

Филиппо обратил внимание, что Киев запросил у европейских стран 120 млрд долларов к 2026 году. По его словам, из этой суммы Франции придется выделить 24 млрд долларов в ближайшие годы, что, по мнению политика, неприемлемо в нынешних экономических условиях страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Европы ищут новые источники пополнения для ВСУ, чтобы поддерживать боеспособность украинской армии. В Австрии указали на раскол внутри так называемой «коалиции желающих», сформированной для помощи Киеву. Глава Европейской комиссии сообщила, что европейские инструкторы уже подготовили 90 тыс. военных с Украины.