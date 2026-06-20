Возрожденный анархизм государств, продолжающийся анархизм антиглобалистских движений и новый анархизм технофеодалов при любом раскладе не обещают предсказуемость и стабильность.4 комментария
Кандидат в президенты Франции призвал прекратить поддержку Киева
Филиппо потребовал остановить военную помощь Украине после скандала в Польше
Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо выступил за прекращение финансирования и поставок вооружений Киеву на фоне лишения Владимира Зеленского польской государственной награды.
Политик выразил возмущение действиями украинских властей по героизации нацизма, передает РИА «Новости».
Поводом для резких заявлений стало решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить Зеленского ордена Белого Орла из-за прославления лидеров запрещенной в России экстремистской организации УПА.
«Конечно, стоило лишить этой награды. Но прежде всего необходимо как можно скорее перестать давать этой стране какие-либо деньги и оружие!» – заявил Филиппо.
Ранее украинский лидер принял участие в церемонии перезахоронения останков одного из руководителей ОУН*-УПА* (признана в РФ экстремистской и запрещена) Андрея Мельника. Кроме того, отдельному центру специальных операций украинской армии было присвоено наименование «Имени героев УПА», что вызвало резкую реакцию в Варшаве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена Белого Орла за героизацию деятелей УПА (признана в РФ экстремистской и запрещена).
В знак протеста глава МИД Украины Дмитрий Сибига отказался от польского Командорского креста.
Месяцем ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал граждан своей страны выступить против масштабной коррупции на Украине.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ