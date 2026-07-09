КСИР сообщил об увеличении проходимости Ормузского пролива до 50%

Tекст: Валерия Городецкая

«Воины сопротивления за последние две недели стабилизировали управление Ормузским проливом и обеспечили его безопасность. Они также постепенно открыли его, увеличив пропускную способность примерно до 50% от довоенного уровня», – говорится в сообщении КСИР, передает ТАСС.

Там подчеркнули, что процесс восстановления судоходства проходит постепенно. Однако вмешательство США, особенно в части определения маршрутов движения судов, по словам представителей ВМС КСИР, серьезно мешает возврату Ормузского пролива к прежнему уровню работы.

Ранее Bloomberg сообщило, что транзит танкеров между Персидским и Оманским заливами почти полностью замер на фоне второго дня массированных атак американских вооруженных сил по иранской территории.

Во вторник снаряд поджег катарский нефтетанкер в Ормузском проливе.