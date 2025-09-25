Трамп назвал Эрдогана «очень жестким» и допустил снятие санкций с Турции

Tекст: Ирма Каплан

Первый визит Эрдогана в Белый дом примерно за шесть лет начался с теплого приема со стороны Трампа. Сидя бок о бок в Овальном кабинете, Трамп назвал Эрдогана «очень жестким человеком» и сказал, что они оставались друзьями, пока его предшественник Джо Байден был у власти, передает Reuters.

«Это жесткий человек. Это парень, который очень самоуверен. Обычно мне не нравятся самоуверенные люди, но этот мне нравился всегда», – приводит слова Трампа Washngton Post (WP).

Анкара стремится использовать дружеские отношения для продвижения национальных интересов и воспользоваться тем, что администрация США стремится заключать сделки в обмен на дорогостоящие соглашения о торговле оружием. Трамп же настаивает на том, чтобы Эрдоган прекратил закупки нефти у России.

На вопрос, готов ли Трамп заключить сделку по продаже истребителей F-35 Турции, он ответил журналистам: «Я думаю, он (Эрдоган) добьется успеха в покупке того, что хочет купить».

Трамп также сказал, что может отменить санкции против Турции «очень скоро» и «если у нас будет хорошая встреча, то почти немедленно».

США и Турция по-прежнему резко расходятся во мнениях по поводу нападений Израиля, союзника США, на Газу, которые Анкара называет геноцидом и потенциальным препятствием на переговорах в Овальном кабинете.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп сообщил, что 25 сентября в Белом доме состоится встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Переговоры будут посвящены множеству торговых и военных сделок между двумя странами.

