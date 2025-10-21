Премьер Канады пообещал арестовать Нетаньяху

Tекст: Дмитрий Зубарев

Премьер-министр Канады Марк Карни пообещал арестовать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, если тот прибудет в Канаду, передает РИА «Новости». Такое заявление Карни сделал в интервью Bloomberg, отвечая на вопрос о готовности выполнить ордер Международного уголовного суда.

Карни подчеркнул, что правительство Канады будет соблюдать международные обязательства и исполнит ордер МУС на арест Нетаньяху при появлении такого случая. Это заявление вызвало критику со стороны канадской газеты Toronto Sun, которая отметила, что Карни вновь поставил под угрозу национальные интересы страны из-за собственных взглядов.

В публикации Toronto Sun подчеркивается, что Канада рискует осложнить отношения с США, поскольку Нетаньяху считается ключевым союзником Дональда Трампа. Газета отмечает, что Карни готов идти на такой шаг на основании спорного решения суда, который, как считают в издании, провел политически мотивированные слушания.

