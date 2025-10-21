Трампа не интересуют пиар-удары по городам России, как хочет Зеленский. Другое дело – нефтеперерабатывающие заводы, терминалы, газопроводы, узлы экспортной инфраструктуры. Это бизнес-приемы на грани войны, когда крылатые ракеты становятся инструментом коммерческой конкуренции.2 комментария
Премьер Канады пообещал арестовать Нетаньяху
Премьер-министр Канады Марк Карни пообещал арестовать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, если тот прибудет в Канаду, передает РИА «Новости». Такое заявление Карни сделал в интервью Bloomberg, отвечая на вопрос о готовности выполнить ордер Международного уголовного суда.
Карни подчеркнул, что правительство Канады будет соблюдать международные обязательства и исполнит ордер МУС на арест Нетаньяху при появлении такого случая. Это заявление вызвало критику со стороны канадской газеты Toronto Sun, которая отметила, что Карни вновь поставил под угрозу национальные интересы страны из-за собственных взглядов.
В публикации Toronto Sun подчеркивается, что Канада рискует осложнить отношения с США, поскольку Нетаньяху считается ключевым союзником Дональда Трампа. Газета отмечает, что Карни готов идти на такой шаг на основании спорного решения суда, который, как считают в издании, провел политически мотивированные слушания.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что канадская сторона признает государственность Палестины.