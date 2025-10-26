NYT сообщила о страхах Израиля перед поддержкой ХАМАС Турцией

Tекст: Дмитрий Зубарев

Израильские чиновники опасаются, что Турция может оказать поддержку палестинскому движению ХАМАС и помочь ему восстановить утраченные позиции в секторе Газа, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию американского издания New York Times.

В статье отмечается, что представители Израиля считают действия Турции направленными не на ликвидацию группировки, а на ее дальнейшее существование и укрепление.

Министр по делам диаспоры Израиля Амихай Шикли подчеркнул, что, по его мнению, Анкара не может принимать участие в мирном урегулировании ситуации, поскольку «поддерживает ХАМАС».

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддержал участие турецких военных в международной группе по Газе. Военнослужащие Азербайджана вошли в состав международного контингента в Газе.