Военные Азербайджана включены в состав международного контингента в Газе

Guardian: Египет может возглавить международный контингент для сектора Газа

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет Guardian со ссылкой на источники, помимо Египта, значительное число военнослужащих собираются направить Турция, Индонезия и Азербайджан, передает РИА «Новости».

США и европейские страны планируют вынести на голосование Совета безопасности ООН резолюцию, которая наделит международные стабилизационные силы широкими полномочиями по обеспечению безопасности на этой территории. При этом, по информации издания, «дипломаты заявили, что ожидается, что их возглавит Египет... Турция, Индонезия и Азербайджан также рассматриваются наряду с Египтом в качестве основных поставщиков войск».

Отмечается, что США настаивают на том, чтобы у этих сил был мандат ООН, однако они не будут полноценной миссией миротворцев ООН.

