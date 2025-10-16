Говорить, что русской кухне не нужна поддержка на государственном уровне – это как утверждать, что человек с ампутированными ногами может на равных соревноваться в беге со здоровыми тренированными спортсменами.19 комментариев
В аэропортах США и Канады прозвучали заявления в поддержку ХАМАС
Системы оповещения четырех аэропортов США и Канады оказались взломаны, из-за чего рейсы задержались, а пассажиры услышали политические заявления в поддержку ХАМАС, сообщила телекомпания CNN.
Инцидент произошел в международном аэропорту Гаррисберга (штат Пенсильвания, США), а также в аэропортах канадских городов Келоуна, Виктория и Виндзор, передает ТАСС.
В результате взлома через системы оповещения транслировались заявления в поддержку палестинского движения ХАМАС и критика в адрес президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
Отмечается, что эти происшествия нарушили работу аэропортов и привели к задержкам рейсов. Пресс-секретарь аэропорта Гаррисберга сообщил, что «неавторизованный пользователь получил доступ к системе оповещения аэропорта и включил несанкционированную запись».
По его словам, сообщение носило политический характер, однако не содержало угроз в адрес аэропорта, авиакомпаний или пассажиров.
