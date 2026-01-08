Когда-то Георгий Жуков сказал Константину Рокоссовскому о европейцах: «Мы их освободили, и они нам этого никогда не простят». Тем более они не простят нам, что мы их победили.7 комментариев
У посольства США в ЮАР прошли протесты против операции в Венесуэле
Протестующие против операции в Венесуэле собрались у посольства США в Претории
У здания американского посольства в столице ЮАР собрался протест против военной операции США в Венесуэле с требованием освободить Николаса Мадуро, сообщают информагентства.
Митинг против военной операции США в Венесуэле и похищения президента Николаса Мадуро под лозунгом «Руки прочь от Венесуэлы» проходит у посольства США в Претории, сообщает РИА «Новости». Организаторами выступила Коммунистическая партия ЮАР, а также представители крупнейших южноафриканских профсоюзов, включая федерацию COSATU и отраслевые объединения работников образования, здравоохранения и силовых структур.
К акции присоединились и другие организации – Africa4Palestine, антифашистское движение ЮАР и «Ассоциация Южная Африка – Латинская Америка». Они заявили, что выступают за соблюдение международного права и суверенитета государств.
Участники скандируют лозунги с требованием освободить Мадуро и держат плакаты с надписями «Руки прочь от Венесуэлы» и «Похищен империей, вернем его сейчас». Они также используют флаг Венесуэлы как символ поддержки. Часть собравшихся устроила марш на прилегающей к посольству улице.
Ранее в Нью-Йорке, Берлине и Париже также организовали крупные демонстрации против операции США в Венесуэле. А власти Никарагуа и вовсе выразили готовность защищать суверенитет Венесуэлы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что американская администрация может отправить свои войска на размещение на венесуэльской территории.
Также США сообщили, что на время переходного периода будут управлять Венесуэлой. Кроме того, глава Белого дома пообещал оказывать влияние на развитие нефтяной отрасли южноамериканского государства.