    2026-й покажет качественный рост возможностей российских Вооруженных сил
    В Госдуме назвали варианты защиты российских танкеров от США
    Telegraph: Дания сначала будет стрелять, а потом задавать вопросы
    В Китае заявили о тупике НАТО из-за инициативы Путина
    МИД заявил о хищных замыслах Британии на фоне инцидента с «Маринерой»
    Глава Минобороны Бельгии: Москва наблюдает за Гренландией и пьет шампанское
    МИД: Размещение военных объектов на Украине будет считаться интервенцией
    В Красноармейске при ударе ВСУ по наводке волонтера погибли девять человек
    Грузия воодушевилась выходом США из Венецианской комиссии
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский 2026-й станет годом перелома в СВО

    Когда-то Георгий Жуков сказал Константину Рокоссовскому о европейцах: «Мы их освободили, и они нам этого никогда не простят». Тем более они не простят нам, что мы их победили.

    7 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Россия перестала стесняться саму себя

    «Фирменный стиль» России – это уже не только привычные миру Чайковский и Достоевский, икра, водка и шапка-ушанка. Это сложно устроенная система, в которой разнообразие является не разъединяющим, а скрепляющим фактором.

    8 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Как перестать спорить с историей

    Возмущение тем, что наши вчерашние мечты остались нереализованными, ведет к идеализации прошлого, даже если прежнее положение дел не так чтобы очень устраивало.

    3 комментария
    8 января 2026, 14:47 • Новости дня

    У посольства США в ЮАР прошли протесты против операции в Венесуэле

    Протестующие против операции в Венесуэле собрались у посольства США в Претории

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    У здания американского посольства в столице ЮАР собрался протест против военной операции США в Венесуэле с требованием освободить Николаса Мадуро, сообщают информагентства.

    Митинг против военной операции США в Венесуэле и похищения президента Николаса Мадуро под лозунгом «Руки прочь от Венесуэлы» проходит у посольства США в Претории, сообщает РИА «Новости». Организаторами выступила Коммунистическая партия ЮАР, а также представители крупнейших южноафриканских профсоюзов, включая федерацию COSATU и отраслевые объединения работников образования, здравоохранения и силовых структур.

    К акции присоединились и другие организации – Africa4Palestine, антифашистское движение ЮАР и «Ассоциация Южная Африка – Латинская Америка». Они заявили, что выступают за соблюдение международного права и суверенитета государств.

    Участники скандируют лозунги с требованием освободить Мадуро и держат плакаты с надписями «Руки прочь от Венесуэлы» и «Похищен империей, вернем его сейчас». Они также используют флаг Венесуэлы как символ поддержки. Часть собравшихся устроила марш на прилегающей к посольству улице.

    Ранее в Нью-Йорке, Берлине и Париже также организовали крупные демонстрации против операции США в Венесуэле. А власти Никарагуа и вовсе выразили готовность защищать суверенитет Венесуэлы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что американская администрация может отправить свои войска на размещение на венесуэльской территории.

    Также США сообщили, что на время переходного периода будут управлять Венесуэлой. Кроме того, глава Белого дома пообещал оказывать влияние на развитие нефтяной отрасли южноамериканского государства.

    7 января 2026, 17:17 • Новости дня
    Эксперт назвал «пиратской акцией» захват США судна «Маринера»

    Эксперт Кнутов оценил захват США судна «Маринера» под российским флагом

    Эксперт назвал «пиратской акцией» захват США судна «Маринера»
    @ Hakon Rimmereid/REUTERS

    Tекст: Олег Исайченко

    Захват судна, идущего в нейтральных водах под российским флагом, – это пиратская акция, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее США подтвердили задержание российского танкера «Маринера» в Атлантике.

    «Ранее США потребовали, чтобы Венесуэла разорвала любое сотрудничество с Россией, Китаем и Ираном. Это требование касается и вопроса нефти. При этом стоит напомнить, что Москва, равно как и Пекин немало инвестировали в экономику Каракаса. На этом фоне идти на поводу у Вашингтона, который реализует откровенную неоколониальную политику, было бы неразумно», – говорит военный эксперт Юрий Кнутов.

    Он обратил внимание на то, что западные СМИ сообщали о якобы направленной Россией подводной лодке. «Эта информация пока официально не подтверждалась. Но, как бы то ни было, надо понимать, что «Маринера» находится на большой дальности. И помочь ему, скажем, нашими самолетами мы не сможем», – рассуждает аналитик.

    В заключении Кнутов подчеркнул: «США проводят пиратскую акцию. Штаты захватывают танкер, идущий в нейтральных водах и под российским флагом. При этом корабль не совершал никаких нарушений. В целом Америка пытается взять под свой контроль все, что так или иначе связано с нефтью и, по сути, прибегает к грабежу».

    Ранее европейское военное командование ВС США сообщило, что американские власти задержали российский нефтяной танкер «Маринера» якобы за нарушение американского санкционного режима.

    «Судно было задержано в северной Атлантике на основании ордера федерального суда США», – говорится в заявлении. Американские военные высадились на российский нефтяной танкер «Маринера», сообщил журналист телеканала Fox News Лукас Томлинсон со ссылкой на источники, добавляют РИА «Новости».

    Напомним, в среду RT сообщил о попытке высадки десанта на танкере «Маринера» в Атлантике. За последние часы это уже вторая попытка задержания судна с участием вооруженных сил США.

    При этом западная пресса писала, что российская сторона направила подлодку для сопровождения танкера «Маринера» у берегов Венесуэлы.

    Во вторник МИД России заявил, что танкер подвергается преследованию военных США и НАТО. За судном также следили патрульные самолеты Британии, Ирландии и Франции.

    Комментарии (98)
    8 января 2026, 13:28 • Новости дня
    В Госдуме назвали варианты защиты российских танкеров от США

    Депутат Колесник назвал варианты защиты российских танкеров от США

    В Госдуме назвали варианты защиты российских танкеров от США
    @ Reuters

    Tекст: Олег Исайченко

    США попытались показать свою мощь, запугать Россию в море. Однако на деле американские военные корабли две недели гонялись за неповоротливым танкером, а затем штурмом взяли безоружное пустое судно, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник.

    «Судя по кадрам, которые распространяются в Сети, захваченное американцами судно было пустым. Во всяком случае, «Маринера» погружено в воду даже не по ватерлинию. Более того, на нем очевидно не было охраны, а само оно было безоружным», – говорит Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне.

    «Другими словами, мы наблюдали пиратский захват суверенного корабля, еще и в открытом море, в международных водах. Нарушен сам принцип свободного мореплавания. Видимо, американцы ставили перед собой целью показать свою мощь, запугать, в том числе Россию», – допускает спикер.

    Парламентарий счел забавным тот факт, что военные корабли США на протяжении двух недель «ловили неповоротливый танкер». «Это явно не героическая акция, совершенно. Она не красит ни американский флот, ни руководство Америки», – подчеркнул он.

    Собеседник также обратил внимание на то, что в море действует целый ряд правил и норм, в том числе негласных. «И моряки всегда с уважением к ним относились. А теперь все эти нормы нарушены», – добавил депутат.

    Впрочем, есть несколько способов избежать повторения подобных ситуаций, считает Колесник. «Можно, например, привлечь ЧВК, чтобы обеспечить охрану судам. Среди прочего, военные могут использовать ПЗРК или стрелковое оружие. Тем более, что у нашей страны есть опыт помощи кораблям в условиях атак сомалийских пиратов», – рассуждает спикер.

    «Что касается идеи кораблей сопровождения, это может оказаться очень дорого. Да и не очень понятно, где взять столько судов. Не стоит забывать и о российской авиации, которая зачастую в зоне досягаемости. Но все же самое главное – это дипломатия, умение договариваться, вести диалог. Иначе не далек тот час, когда в море «сцепятся» военные корабли, а это уже чревато крупным военным конфликтом», – предупредил в заключении Колесник.

    Ранее российский МИД потребовал от США обеспечить гуманное и достойное обращение с гражданами России, находящимися на борту судна «Маринера». В ведомстве подчеркнули, что продолжают отслеживать все сообщения, связанные с инцидентом.

    Напомним, в среду европейское командование ВС США подтвердило факт задержания российского нефтяного танкера «Маринера» в Атлантическом океане. «Судно было задержано в северной Атлантике на основании ордера федерального суда США», – говорится в сообщении. При этом причиной стало якобы нарушение американского санкционного режима.

    Вскоре стало известно, что британские военные предоставили США базы и воздушную разведку для задержания российского танкера между Британией, Исландией и Гренландией. Кроме того, танкер Tideforce королевского вспомогательного флота поддержал американские войска, участвовавшие в преследовании и перехвате российского судна. Операция была заранее согласована и проведена после официального запроса о помощи со стороны США.

    Между тем, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Штаты рассматривают «Маринеру» как «притворявшийся российским» танкер. «Это был поддельный российский нефтяной танкер. Они, по сути, пытались выдать себя за российский нефтяной танкер, чтобы избежать санкционного режима», приводит Reuters его слова.

    Также говорится, что танкер «Маринера», ранее известный как Bella-1, был пуст, но США считают, что он, как и танкер Sophia, принадлежит к «теневому флоту» и используется для перевозки санкционной нефти из Венесуэлы и Ирана. Экипаж корабля американцы планируют судить.

    Операция США вызвала осуждение в мире. Так, МИД Китая указал на нарушение американцами международного права. Кроме того, представители ООН подчеркнули важность соблюдения международного права в ситуации вокруг танкера «Маринера».

    Комментарии (13)
    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Комментарии (0)
    8 января 2026, 01:20 • Новости дня
    Белый дом сообщил о намерении США выйти из 66 международных организаций
    Белый дом сообщил о намерении США выйти из 66 международных организаций
    @ White House/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Администрация президента США Дональда Трампа выйдет из десятков международных организаций, включая агентство ООН по народонаселению и договор ООН, устанавливающий порядок проведения международных переговоров по климату, следует из подписанного Трампом указа.

    Большинство из организаций – это связанные с ООН агентства, комиссии и консультативные группы, занимающиеся вопросами климата, труда и другими проблемами, которые администрация Трампа отнесла к инициативам, направленным на обеспечение разнообразия и «прогрессивные» инициативы.

    «Администрация Трампа сочла эти институты избыточными по своему масштабу, неэффективными в управлении, ненужными, расточительными, плохо организованными, захваченными интересами субъектов, продвигающих свои собственные интересы, противоречащие нашим, или представляющими угрозу суверенитету, свободам и общему процветанию нашей страны», – приводит Associated Press (AP) выдержку из заявления Госдепартамента.

    Решение Трампа выйти из организаций, способствующих сотрудничеству между странами в решении глобальных проблем, принято на фоне военных действий или угроз его администрации, которые встревожили как союзников, так и противников  захватом лидера Венесуэлы Николаса Мадуро и заявлением о намерении захватить Гренландию.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, США в январе 2025 года объявили о выходе из ВОЗ из-за несоразмерных взносов. До этого Трамп повторно вывел США из Парижского соглашения по климату. В марте 2025 года США вышли из группы по расследованиям против России, Белоруссии и Ирана.

    Комментарии (16)
    7 января 2026, 20:04 • Новости дня
    США начали продавать нефть из Венесуэлы на мировом рынке

    Минэнерго США приступило к реализации сырой нефти из Венесуэлы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Администрация Соединенных Штатов приступила к продаже венесуэльской нефти, привлекая крупнейшие банки и мировых трейдеров для проведения операций.

    О начале реализации венесуэльской сырой нефти на мировом рынке сообщило Министерство энергетики США, передает ТАСС. В официальном заявлении ведомства указано, что продажа осуществляется «в интересах Соединенных Штатов, Венесуэлы и союзников» с привлечением ведущих мировых трейдеров и ключевых банков для проведения операций и поддержки.

    В документе подчеркивается, что все доходы от продажи нефти и нефтепродуктов будут поступать на счета в международных банках, которые находятся под полным контролем Вашингтона. Эти меры, как утверждается, приняты для обеспечения легитимности и честности распределения средств.

    Правительство США будет самостоятельно определять направления выплат из полученных средств, которые, как указано, будут расходоваться исключительно «в интересах американского и венесуэльского народов». Продажи нефти начнутся немедленно, на первом этапе планируется реализовать от тридцати до пятидесяти миллионов баррелей. В заявлении отмечается, что такая практика сохранится на неопределенный срок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны США Пит Хегсет заявил, что США продолжают блокировать передвижение подсанкционной венесуэльской нефти.

    Однако до этого сообщалось, что Соединенные Штаты планируют уменьшить количество санкций против Венесуэлы и разрешить продажу ее нефти через американский рынок без временных ограничений.

    Власти Венесуэлы ранее согласились передать США от 30 до 50 млн баррелей нефти, которые будут проданы по рыночной цене и средства от продажи останутся под контролем президента США Дональда Трампа.


    Комментарии (13)
    8 января 2026, 04:55 • Новости дня
    Вэнс назвал «Маринеру» «притворявшимся российским» танкером
    Вэнс назвал «Маринеру» «притворявшимся российским» танкером
    @ Yuri Gripas/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Танкер «Marinera», ранее известныq как Bella-1, был пуст, но США считают, что он, как и танкер Sophia, принадлежит к «теневому флоту» и используется для перевозки санкционной нефти из Венесуэлы и Ирана.

    «Это был поддельный российский нефтяной танкер. Они, по сути, пытались выдать себя за российский нефтяной танкер, чтобы избежать санкционного режима», приводит Reuters слова вице-президента США Джей Ди Вэнса в интервью Fox News.

    Генеральный прокурор США Пэм Бонди заявила, что экипаж судна «Маринера» предпринял «отчаянные попытки избежать задержания» и «не подчинился» приказам Береговой охраны, поэтому ему предъявлены уголовные обвинения.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, власти США подтвердили задержание российского танкера «Маринера» в нейтральных водах Атлантики. Американский министр обороны Пит Хегсет заявил, что захват судна был связан с санкциями против транспортировки венесуэльской нефти.

    Российские власти настаивают на необходимости уважительного отношения к своим гражданам после высадки американских военных на судне в Северной Атлантике.

    Комментарии (18)
    7 января 2026, 17:47 • Новости дня
    Хегсет связал задержание «Маринера» с блокадой нефти Венесуэлы

    Хегсет заявил о блокаде венесуэльской нефти после задержания «Маринеры»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский военный министр Пит Хегсет, комментируя заявление Европейского командования ВС США о задержании российского нефтяного танкера «Маринера», заявил, что США продолжают блокировать передвижение подсанкционной венесуэльской нефти.

    Пит Хегсет заявил, что США продолжают блокировать передвижение венесуэльской нефти, находящейся под санкциями, передает ТАСС. Его заявление прозвучало на фоне публикации Европейского командования ВС США о задержании российского танкера «Маринера».

    Хегсет в своем сообщении в соцсети X (заблокирована в РФ) подчеркнул, что задержание «Маринеры» связано с действующими ограничениями на торговлю венесуэльской нефтью, которые остаются в силе в любой точке мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Юрий Кнутов назвал захват российского судна в нейтральных водах пиратской акцией.

    США ранее подтвердили задержание российского танкера «Маринера» в Атлантике.

    Канал RT сообщил о попытке высадки десанта на этот танкер.

    Комментарии (3)
    7 января 2026, 18:20 • Новости дня
    Экс-глава ЦРУ спрогнозировал тяжелое будущее Кубы из-за ситуации с Венесуэлой

    Экс-глава ЦРУ Петреус предупредил о рисках для Кубы из-за ситуации с Венесуэлой

    Экс-глава ЦРУ спрогнозировал тяжелое будущее Кубы из-за ситуации с Венесуэлой
    @ Michael Runkel/imageBROKER/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус отметил, что прекращение поставок нефти из Венесуэлы может усугубить энергетический кризис на Кубе.

    Бывший директор ЦРУ США Дэвид Петреус в интервью порталу The Pioneer заявил, что Кубе стоит серьезно беспокоиться за свое будущее на фоне недавних событий в Венесуэле, пишет ТАСС.

    По его словам, страна уже сталкивается с нестабильной работой энергетической системы, а в последние недели и месяцы на Кубе неоднократно происходили отключения электричества.

    «Я думаю, что Куба окажется в очень сложной ситуации», – подчеркнул Петреус.

    Он отметил, что если Венесуэла прекратит экспорт нефти на Кубу, положение государства станет еще тяжелее. Петреус считает, что в этом случае Вашингтон получит дополнительный рычаг влияния на Гавану. Он добавил, что стране следует серьезно побеспокоиться за свое будущее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 3 января президент Кубы Мигель Диас-Канель назвал нападение США на Венесуэлу преступным и потребовал быстрой международной реакции.

    В ответ президент США Дональд Трамп отметил, что экономика Кубы находится в тяжелом положении и предрек ухудшение ситуации после смены власти в Венесуэле.

    Позже Госдепартамент США опубликовал заявление о том, что Западное полушарие считается зоной интересов Вашингтона.

    Комментарии (3)
    8 января 2026, 07:45 • Новости дня
    Журналист Карлсон объяснил причину увеличения военного бюджета США

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп в своей соцсети заявил о намерении увеличить оборонный бюджет до 1,5 трлн долларов, что может означать только то, что страна готовится к войне, считает американский журналист Такер Карлсон, о чем он говорит в своей новой программе.

    «Президент Трамп объявил об увеличении бюджета Пентагона с 1 трлн долларов до 1,5 трлн долларов. Такой бюджет характерен для страны, которая готовится к глобальной или региональной войне», – сообщил он в соцсети Х, где разместил свою программу.

    Карлсон убежден в своей правоте, так как иных причин для увеличения военного бюджета нет. Он добавил, что все ждут этого и знают, но надеются, что «большой войны» удастся избежать.

    Напомним, США намерены увеличить военные расходы до 1,5 трлн долларов к 2027 году, сообщил Трамп в своей соцсети.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что США нужен контроль над Гренландией ради безопасности страны. Американский лидер ранее сообщал, что США нарастят темпы производства вооружений. А своим заявлением о запрете дивидендов он вызвал распродажу акций ВПК.

    Комментарии (0)
    8 января 2026, 00:25 • Новости дня
    Трамп назвал себя тем, без кого Россия «уже владела бы всей Украиной»

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что только его действия подтолкнули других союзников по НАТО к увеличению расходов на оборону, и что без него Россия давно бы захватила всю территорию Украины.

    «Без моего участия Россия сейчас владела бы всей Украиной. Помните также, что я в одиночку закончил восемь, а Норвегия, член НАТО, по глупости решила не присуждать мне [Нобелевскую] премию мира. Но это не имеет значения! Важно то, что я спас миллионы жизней», – написал Трамп в Truth Social.

    Он добавил, что всем очень повезло, так как Трамп восстановил «наши военные силы» во время своего первого срока и пообещал продолжать их укреплять.

    «Мы всегда будем рядом с НАТО, даже если они не будут рядом с нами. Единственная страна, которую Китай и Россия боятся и уважают, – вот это США, возрожденные Дональдом Трампом», – резюмировал глава Белого дома.

    Комментарии (3)
    7 января 2026, 18:44 • Новости дня
    Трамп заявил, что Россия и Китай не опасались бы НАТО без США

    Трамп отметил отсутствие страха России и Китая перед НАТО без США в составе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что Россия и Китай не воспринимали бы НАТО как угрозу без участия Соединенных Штатов в альянсе.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Китай не считают НАТО угрозой, если в составе альянса отсутствуют Соединенные Штаты, передает ТАСС. «Россия и Китай совсем не боятся НАТО без США, и я сомневаюсь, что альянс придет на помощь Соединенным Штатам, если нам это по-настоящему потребуется», – отметил в соцсети Truth Social.

    Он подчеркнул, что именно благодаря его давлению страны Североатлантического альянса согласились увеличить военные расходы до 5% ВВП, хотя ранее это казалось невозможным. По словам Трампа, при его президентстве американские вооруженные силы были восстановлены, и он продолжает работу в этом направлении.

    Трамп также добавил, что именно Соединенные Штаты, восстановленные при нем, вызывают уважение и опасения у Пекина и Москвы. Кроме того, он заверил, что Америка всегда будет поддерживать НАТО, даже если альянс не будет поступать так же по отношению к США.

    Напомним, что по итогам саммита НАТО в Гааге в июне прошлого года страны-участницы обязались увеличить военные расходы до 5% ВВП.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент США заявил, что стране необходим контроль над Гренландией из-за активности судов КНР и России в Арктике. В то же время представители Штатов отметили, что разведка не проявляет интереса к преследованию России.

    Комментарии (4)
    7 января 2026, 20:31 • Новости дня
    Рубио назвал заключительную фазу плана США по Венесуэле

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В рамках американского плана для Венесуэлы предусмотрена передача власти с одновременной амнистией оппозиционных сил и запуском национального примирения, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    Заключительным этапом плана Соединенных Штатов по урегулированию ситуации в Венесуэле станет передача власти с учетом амнистии для оппозиционных сил, передает РИА «Новости».

    Госсекретарь США Марко Рубио сообщил журналистам: «И после этого, конечно же, наступит третий этап: этап передачи (власти)».

    Он пояснил, что одновременно с этим этапом будет запущен процесс национального примирения. В частности, предполагается амнистия для представителей оппозиции, а также освобождение политических заключенных и возвращение их в страну.

    В рамках плана также предусмотрено начало восстановления гражданского общества, что, по словам Рубио, поможет стабилизировать ситуацию в Венесуэле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп выбрал именно Марко Рубио для проведения экономических и политических реформ в Венесуэле после ареста Николаса Мадуро.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила возмущение по поводу утверждений США о том, что операция в Венесуэле прошла без жертв, указав на гибель десятков граждан.

    Также в среду Рубио сообщил членам Конгресса, что в администрации США рассматривают покупку Гренландии у Дании как основной вариант, а не военное вторжение.

    Комментарии (0)
    7 января 2026, 23:07 • Новости дня
    Трамп вызвал распродажу акций ВПК заявлением о запрете дивидендов

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что не позволит оборонным компаниям выплачивать дивиденды или выкупать собственные акции, пока они не станут больше инвестировать в производство и исследования, после чего в отрасли началась активная распродажа акций.

    Трамп заявил в соцсети Truth, что зарплаты руководителей оборонных компаний должны быть ограничены 5 млн. долларов до тех пор, пока они не построят, как он выразился, «новые и современные производственные заводы», передает Bloomberg.

    Он сказал, что компании пока производят военную технику недостаточно быстро и не обеспечивают её надлежащее техническое обслуживание.

    «В настоящее время выплачивают огромные дивиденды своим акционерам и проводят масштабные выкупы акций за счет и в ущерб инвестициям в заводы и оборудование. Такая ситуация больше не будет допускаться и терпеться!» – написал Трам в соцсети.

    Акции крупных американских оборонных подрядчиков упали после комментариев Трампа: акции Northrop Grumman Corp. упали на 3% к 14:19 по нью-йоркскому времени. Акции Lockheed Martin Corp., RTX Corp. и General Dynamics Corp. также снизились, отмечает агентство.

    «В 2024 году общая компенсация генерального директора Northrop Кэти Уорден составила 24 млн долларов, а годовая зарплата – 1,79 млн долларов. Общая компенсация генерального директора Lockheed Джима Тайклета составила 23,75 млн долларов, а зарплата – 1,75 миллиона долларов», – приводит данные Bloomberg.

    Трамп не уточнил, как он планирует добиться выполнения своего требования, хотя источники, знакомые с ситуацией, ранее заявляли, что он рассматривает возможность издания исполнительного указа по этому вопросу.

    В ноябре 2025 года министр обороны Пит Хегсет обрушился с критикой на то, что он охарактеризовал как мучительно медленный процесс закупок вооружений, в котором производство оружия выходит за рамки бюджета, задерживается на годы и иногда устаревает к моменту его появления на рынке.

    Он потребовал, чтобы крупнейшие американские оборонные компании инвестировали собственные средства в ускорение и увеличение объемов поставок.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп заявлял, что военная операция по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро стала мощной демонстрацией возможностей армии США. Кроме того, американский лидер сообщал, что США нарастят темпы производства вооружений.

    Комментарии (2)
    8 января 2026, 02:35 • Новости дня
    Американский сенатор похвастался разрешением Трампа на санкции против России

    Сенатор США похвастался разрешением Трампа на санкции против России

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп одобрил двухпартийный законопроект об усилении санкций в отношении России, заявил член сената конгресса США и представитель Республиканской партии Линдси Грэм.

    В соцсети Х внесенный в России в список террористов и экстремистов сенатор США Линдси Грэм похвастался, что продуктивная встреча с президентом Трампом принесла ему одобрение на принятие двухпартийного законопроекта по санкциям против России, над которым он работал в течение нескольких месяцев с сенатором Блюменталем и другими.

    «Это будет своевременным, поскольку Украина идет на уступки ради мира, а [президент России Владимир] Путин только и делает, что продолжает убивать невинных. Этот законопроект позволит президенту Трампу наказать те страны, которые покупают дешевую российскую нефть», – написал Грэм в Х.

    Он заверил, что этот законопроект даст президенту Трампу огромные рычаги воздействия на такие страны, как Китай, Индия и Бразилия, чтобы побудить их прекратить покупать российскую нефть.

    «С нетерпением жду решительного двухпартийного голосования, надеюсь, уже на следующей неделе», – резюмировал Грэм.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что президент США Дональд Трамп не только не отменяет действующие антироссийские санкции, но и усиливает их.

    США расширили санкционные списки против граждан России и ряда зарубежных компаний под предлогом борьбы с киберпреступностью. Постпред США при ООН Майк Уолтц пригрозил России усилением санкций за «несговорчивость».

    Комментарии (0)
    7 января 2026, 21:34 • Новости дня
    США не подтвердили требования к Венесуэле разорвать связи с Россией и КНР

    Белый дом отказался подтвердить требования к Венесуэле разорвать связи с Россией и КНР

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт отказалась однозначно комментировать сообщения о требованиях США к Венесуэле разорвать отношения с Россией и Китаем.

    На брифинге для журналистов в Вашингтоне пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, комментируя сообщения американских СМИ, уклонилась от прямого ответа на вопрос, требовали ли США от Венесуэлы разорвать связи с Ираном, Китаем, Кубой и Россией. Как передает ТАСС, Левитт отметила, что подобные требования якобы обсуждались на закрытом брифинге с участием госсекретаря США Марко Рубио, но она не стала подтверждать или опровергать содержание закрытых обсуждений в Конгрессе.

    В ходе выступления Левитт подчеркнула: «Администрация дала понять временным властям Венесуэлы, что это Западное полушарие. И американское доминирование в этом регионе при этом президенте будет продолжаться».

    Таким образом, Белый дом не представил официальной позиции относительно возможного давления на Венесуэлу по поводу ее внешнеполитических союзников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее власти США потребовали от Венесуэлы разорвать связи с Россией и Китаем. США также выдвигают требование о согласии Каракаса на эксклюзивное сотрудничество в нефтяной сфере.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Венесуэла согласилась передать Соединенным Штатам от 30 до 50 млн баррелей нефти.

    Комментарии (2)
    8 января 2026, 04:40 • Новости дня
    Минздрав США назвал ультрапереработанные продукты прямой угрозой населению

    Tекст: Катерина Туманова

    Новые советы Минздрава США призывают ограничить сахар и ультрапереработанные продукты в рационе, так как их преобладание становится настоящим оружием против населения, заявил глава ведомства Роберт Ф. Кеннеди-младший.

    Новые рекомендации по питанию в США, опубликованные Министерством здравоохранения и социальных служб, повторили прежние советы, но добавили акценты движения министра Роберта Ф. Кеннеди-младшего «Сделаем Америку снова здоровой».

    В документе американцев призывают отдавать предпочтение белкам и «здоровым жирам», ограничивать употребление ультрапереработанных продуктов и добавленного сахара, передает CNN.

    «Мой посыл ясен: ешьте настоящую еду», – заявил Кеннеди на брифинге в Белом доме.

    Ключевым изменением стала перевернутая пирамида питания, где мясо, сыр и овощи находятся в самой широкой части наверху, что кардинально отличается от прежней концепции.

    Власти считают, что следование этим советам поможет предотвратить или замедлить развитие хронических заболеваний. Помимо ограничения сахара и переработанных продуктов, рекомендуется отдавать предпочтение маслам с незаменимыми жирными кислотами, например, оливковому, а также допускается сливочное или говяжий жир.

    Американская медицинская ассоциация поддержала акцент на борьбе с высоко переработанными продуктами, натрием и сахаром, отмечая, что рекомендации дают ясные советы для пациентов и врачей.

    Американская кардиологическая ассоциация одобрила усиление роли овощей, фруктов и цельнозерновых, но выразила обеспокоенность из-за возможного превышения норм по натрию и насыщенным жирам при большом потреблении красного мяса и молочных продуктов. Врачи призвали потребителей отдавать приоритет растительным белкам, морепродуктам и нежирному мясу.

    Обновленные рекомендации повлияют и на школьное питание, а также станут руководством для местных департаментов здравоохранения. По словам Лори Треммел Фриман, главы Национальной ассоциации должностных лиц здравоохранения, рекомендации должны стать инструментом борьбы с эпидемией ожирения и хроническими заболеваниями.

    В числе основных правил на 2025-2030 годы: увеличение белка до 1,2–1,6 грамма на килограмм массы тела, предпочтение цельномолочным продуктам без сахара (три порции в день при рационе в 2 тыс. калорий), две-четыре порции цельнозерновых в день и значительное сокращение рафинированных углеводов.

    Также рекомендуются три порции овощей и две порции фруктов ежедневно, при этом допускается замороженная, сушеная или консервированная продукция без добавленного сахара.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в США борьбу с ожирением начали с детей и военных. США подтвердили ограничения на визы для больных диабетом и ожирением. При этом глава Пентагона Хегсет назвал тупость американцев главной проблемой набора в армию США.


    Комментарии (0)
    Каким будет курс рубля в 2026 году

    «Рубль сильно переоценен», а «пауза в девальвации рубля слишком затянулась» – такими словами эксперты оценивают исключительно крепкий курс российской национальной валюты в 2025 году. Экономисты считают, что в 2026-м рубль ждет ослабление. Насколько и по каким причинам? Подробности

    «Буревестник» и «Посейдон» изменили принципы ядерного сдерживания

    «Россия продемонстрировала всему миру новое слово в военной технике». Такими словами эксперты описывают проведение в 2025 году испытаний двух новых видов вооружений – аппаратов «Буревестник» и «Посейдон». Что это за системы и почему они так встревожили наших потенциальных противников? Подробности

    2026-й покажет качественный рост возможностей российских Вооруженных сил

    2025 год показал, что поле боя изменилось бесповоротно. Положения «как до СВО» в мировой военной практике больше не будет. Основные тенденции в вооруженной борьбе, которые сегодня появляются на поле боя, были заложены еще ранее, но свое полное воплощение нашли только в последние месяцы. И речь идет не только о беспилотниках. Подробности

    Вышедшее из России судно используют для устрашения финского населения

    Финляндией задержано очередное торговое судно, вышедшее из российского порта. Какие надуманные предлоги на этот раз сочинили для ареста груза и экипажа финские власти – и почему перед нами прежде всего информационно-психологическая операция ЕС против собственного населения? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

